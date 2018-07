Creative Fest 2018

DJ-ul englez Fatboy Slim şi trupa germană Guano Apes vor participa anul acesta la Creative Fest, eveniment care va avea loc la Romexpo în perioada 27 - 29 iulie. Pe scenă vor urca Fatboy Slim, Guano Apes, Rudimental (DJ Set), Protoje & The Indiggnation, ONYX, Şuie Paparude, Coma, CTC, Robin and the Backstabbers, Gojira & Planet H, Cred Că Sunt Extraterestru, Basska, Fantome, Tony Baboon, Camioane în Mulţime. Între activităţile propuse de organizatori se numără demonstraţii de graffiti şi freestyle, acrobaţii cu skateboard şi biciclete. O zonă gastronomică va fi amenajată împreună cu una ce va deservi artei urbane. Accesul publicului este gratuit. În fiecare an, Marele Picnic aduce împreună muzica, artele multimedia, jocurile şi atelierele interactive.