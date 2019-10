Cristian Mandeal şi Filarmonica din Târgu Mureş – concert aniversar 70. “De fiecare dată când revin, încerc să dăruiesc orchestrei tot ceea ce înaintașii lor mi-au dăruit mie”

Cristian Mandeal va dirija pe 31 octombrie, la Palatul Culturii, un concert care aniversează 70 de ani - Filarmonica din Târgu Mureş, cu un program ce cuprinde Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în Si bemol major, solist Alexei Nabioulin (Rusia) şi Simfonia a II-a în Re major de Johannes Brahms.

Concertul va închide ediţia a 29-a a Festivalului internaţional „In memoriam Constantin Silvestri” ce se desfăşoară între 3 şi 31 octombrie 2019.

Cristian Mandeal : “Legătura mea cu Filarmonica din Târgu Mureș datează aproape dintotdeauna. A fost prima orchestră profesionistă care mi-a oferit un loc de dirijor. Eram necunoscut și neexperimentat, aveam timidități și stângăcii. Am ajuns să dirijez aici pentru prima dată în 1976, datorită unui concurs de împrejurări, pe vremea când eram angajat corepetitor la Opera Română din București. N-am să uit niciodată prima repetiție cu Beethoven - Simfonia a V-a, atunci când secretarul muzical din acea vreme, Csiki Boldizsar, marele compozitor maghiar contemporan nouă, m-a abordat la prima pauză ca să-mi propună postul de dirijor vacant de 7 ani ce fusese înainte ocupat de Remus Georgescu, între timp transferat la Timișoara. Consternarea și fericirea mea au fost totale. Nu doream nimic altceva mai fierbinte decât să am propria mea orchestră, indiferent unde, chiar și pe lună. Au urmat apoi alte patru concerte de probă cu repertorii cât mai diverse, iar eu am fost pus în situații limită. Eram invitat inopinat, de la o zi la alta aproape, sărind în programe necunoscute mie de dinainte, pus în situații limită pentru un foarte tânăr dirijor încă lipsit de un repertoriu exhaustiv. Abia apoi a urmat concursul la a cărui notare a participat întreaga orchestră. Si iată că miracolul s-a împlinit. Aveam doar 33 de ani și eram dirijorul unei orchestre de bună condiție. Au urmat 3 ani de lucru intens cu ei în care dirijam cam 8 concerte pe an, fiecare cu un repertoriu nou, necunoscut dinainte. În felul ăsta mi s-au “întărit mușchii”, astfel încât în 1980 m-am putut prezenta la concursul de dirijor la Filarmonica din Cluj. Am rămas însă pentru totdeauna legat de această orchestra, ca de prima dragoste care nu se uită niciodată. Deși orchestra s-a reîmprospătat în măsura în care nici un singur instrumentist de pe vremea mea nu mai cântă astăzi, sentimentul meu de “acasă” a rămas la fel de acut ca pe vremuri. De fiecare dată când revin, încerc să dăruiesc orchestrei tot ceea ce înaintașii lor mi-au dăruit mie.”

CRISTIAN MANDEAL

În cei peste 40 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal şi-a exercitat profesia atât în străinătate, cât mai ales în România.

A studiat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” timp de 10 ani (1965 – 1975) pianul principal, dirijatul (Constantin Bugeanu) şi compoziţia (Ştefan Niculescu), completându-şi ulterior studiile la Berlin (Herbert von Karajan, 1980) şi München (Sergiu Celibidache, 1990). A început prin a fi corepetitor la Opera Română Bucureşti (1974 – 1977), devenind apoi dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureş (1977 – 1980), Cluj (1980 – 1987) şi Bucureşti (1987 – 2009). A fost Director Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia 2001 şi 2003. Ca Dirijor Principal şi Director General al Filarmonicii „George Enescu” (1991 – 2009) a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie – etalon pentru România. În străinătate, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte ca invitat a zeci de orchestre, pe 4 continente, în 35 de ţări şi 31 de capitale. A participat la multe festivaluri internaţionale de prestigiu în compania celor mai reputaţi solişti ai contemporaneităţii. A fost Director Artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa (1999 – 2002) şi la Orchestra Naţională Bască – San Sebastian (2001 – 2008), Dirijor Permanent la Orchestra Haydn din Bolzano e Trento (2000 – 2003), Dirijor Oaspete Principal al Orchestrei Hallé Manchester (2003 – 2008) – primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007) şi al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – 2013). Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008.