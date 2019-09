Cyber-concert la Filarmonica Sibiu, în cadrul Festivalului ”George Enescu”

Un concert-eveniment susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu condusă de dirijorul Cristian Lupeș alături de soliștii FRANCESCO TRISTANO - pian și MICHAEL BARENBOIM - vioară va avea loc vineri, 13 septembrie 2019, la Sala Thalia, concert ce face parte din seria de evenimente organizate la Sibiu în cadrul Festivalului Internațional ”George Enescu”. Publicul va putea face cunoștință, în premieră, cu o lucrare compusă de Constantin Basica special pentru dirijorul Cristian Lupeș și Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat Sibiu: ”Concert pentru dirijor și orchestră”.

Publicul va putea asculta ”Elegia Minacciosa” despre care compozitorul Dan DEDIU spune că este o elegie de groază. O urmează ”Concertul pentru Pian și Orchestră” a elvețianului Francesco TRISTANO, un tânăr carismatic, care va surprinde audiența cu improvizațiile sale, de la sound-ul clasic la electro.

Francesco Tristano este un artist multitalentat: pianist, compozitor, muzician de jazz si tehno, combinând ere, genuri și stiluri în muzica sa. Francesco a devenit un muzician de referință într-o mișcare nouă care explorează intersecția creativă dintre muzica clasică și cea electronică, omogenizând-o într-un fel natural care unește audiențele din diferite lumi în propriul lui univers. Tristano colaborează des cu nume importante din genuri diferite, ca de exemplu Derrick May, Carl Craig și Michel Portal, și alții.

După pauză Michael BARENBOIM, fiul celebrului Daniel Barenboim, interpretează Concertul pentru Vioară și Orchestră al germanului Jorg WITMANN. Michael BARENBOIM a debutat recent și pe scena Filarmonicii din Berlin, mult apreciat de critici, unde a interpretat Concertul pentru vioară al lui Schönberg sub bagheta lui V. Petrenko. Au urmat alte debuturi de succes, cântând același concert special cu Filarmonica din Viena condusă de D. Barenboim, Chicago Symphony dirijată de A. Fisch și Filarmonica din Israel sub conducerea lui Z. Mehta. De asemenea, s-a întors la Filarmonica din Israel într-un turneu cu concerte de vioară de Bruch și Ceaikovski, dirijate de G. Noseda. Programul său de recital cu lucrări pentru vioara solo de Sciarrino, Tartini, Berio și Paganini a fost prezentat prin seria de abonamente de la Paris Philharmonie, Elbphilharmonie, Teatro San Carlo, Cal Performances la Berkeley, Fundația Gulbenkian și Boulez Saal din Berlin.

În final, surpriza serii este adusă de compozitorul Constantin BASICA, care din laboratoarele Stanford University California dedică Sibiului și orchestrei sale ”Concertul pentru Dirijor și Orchestră”. Pentru prima dată în lume un computer quantic (GEBOCARIS), cu o quasi-inteligență artificială, colaborează cu orchestra simfonică generând noi muzici. Soft-urile vor învăța de la reacțiile muzicienilor, dirijorului și ale publicului, cum să se comporte în viitor. Veți descoperi un dirijor-cyborg care folosește accelerometru, senzor de mișcare și o cască-experiment care va măsura undele cerebrale. ”Ideea pentru acest proiect mi-a venit în urmă cu 13 ani, atunci când lucram la prima mea compoziție pentru orchestră. Am visat atunci că aveam...un fel de puteri supranaturale și puteamsă inspir direct orchestrei sonoritățile la care mă gândeam, fără a mai fi nevoie să scriu partitura. De atunci am rămas obsedat de a găsi o cale să fac acest vis realitate. Mi-am dat seama că, de fapt, dirijorul este cheia și, acum, am în sfârșit mijloacele tehnice necesare pentru a începe procesul... Pe scurt, ipoteza mea și a colegei mele Barbara Nerness - doctorand în neuroștiință, am inițiat proiectul Gesture-Based Orchestral Control via Artificially quasi-Intelligent System GEBOCAR(q)IS. Pe scurt, ipoteza noastră este că gesturile dirijorale pot face mai mult decât să conducă orchestra. Credem că pot fi folosite eficient în tipare complexe pentru a controla orchestra ca pe un instrument organic, viu” a declarat Constantin Basica.

Odată ce sistemul va fi antrenat la un nivel suficient de avansat, acesta va putea să convertească idei sonore și muzicale direct în gesturi după care să cânte efectiv orchestra.

Concertul este programat vineri, 13 septembrie 2019, la Sala Thalia, cu începere de la ora 19 și va fi reluat duminică, 15 septembrie 2019, la Sala Radio din București.