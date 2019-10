Daniel Dorobanțu & Dora Gaitanovici - Concert de Basm

Un basm fără cuvinte, al cărui limbaj îl ştii dintotdeauna. Pentru că vine de acolo de unde vii și tu. O experiență care nu are nevoie de descifrare. Doar de deschidere către mirare. Ca și cum ai sta pe malul unei ape curgătoare și ai privi în adâncurile tale.

Duminică, 13 octombrie 2019, de la ora 20,00 în Biserica Millenium din Timișoara va avea loc cel de-al 12-lea eveniment din seria Concertelor De Basm susținute de Daniel Dorobanțu. Acesta va performa alături de Dora Gaitanovici.

În noi se regăsesc toate melodiile care au fost create de la începutul lumii. Fie că facem muzică sau doar o ascultăm, împărtășim același mister. Acest mister și starea de mirare pe care acesta o trezește în noi sunt sursele de inspirație pentru fiecare Concert de Basm – un concept de concert cinematic care îi aparține muzicianului și artistului vizual timișorean Daniel Dorobanțu.

Concertele de Basm prezintă o muzică ce se află la intersecția dintre electronic ambient și modern classical. Vizual, Concertele de Basm îmbină elemente arhaice, primordiale, de mitologie și folclor românesc cu cele mai recente tehnici de producție audio-vizuală.

Fluide de la un capăt la altul, Concertele de Basm oferă o muzică imersivă și învăluitoare, emoțională și totodată detașată, lucrată în liniștie, translucidă și încântătoare. O călătorie atemporală între lumi, în deplină siguranță, care duce mereu spre înalt. Cufundat în muzică, publicul trăiște o stare de liniște interioară, de netulburare, de bucurie.



De la debutul său în 1995, Daniel Dorobanțu a produs 12 albume de studio, numeroase lucrări de artă video, instalații, spectacole live și experimente multimedia. Arta sa este o mărturie a unei viziuni dense despre explorare și căutare în sfera nedefinitului.

Îl motivează un interes de lungă durată și o cercetare continuă asupra naturii inspirației însăși și asupra aspectelor contemplative și meditative ale procesului artistic.

Lucrările sale au fost comandate și promovate de Institutul Cultural Român, Centrul Ars Electronica din Linz, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Romanian Design Week și menționate în The New York Times și The Guardian.

Ca și fondator al ansamblului de artă sincretică Thy Veils, este considerat un pionier al muzicii ambient în România.

Născută în Buzău, Dora Gaitanovici a început să studieze pianul la vârsta de 4 ani iar ulterior a studiat canto la Școala de Muzică a Crinei Mardare. A compus prima dată la 8 ani, iar la 11 ani a scris primele versuri pentru o melodie. În 2015 a câștigat trofeul la secțiunea Creație a Festivalului ”Mamaia Copiilor” cu piesa “Doar eu”. Trei ani mai târziu s-a remarcat în fața publicului larg prin participarea la Eurovision, Cerbul De Aur și ca finalistă la Vocea României. În 13 octombrie 2019 Dora intră în lumea basmului.