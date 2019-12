Deep Purple, pe 10 decembrie, la BT Arena din Cluj

Legendara trupă Deep Purple, una dintre cele mai reprezentative trupe rock și supranumită “cea mai zgomotoasă trupă din lume”, se întoarce în România, la Cluj Napoca. Trupa canadiană Monster Truck va deschide concertul de pe 10 decembrie, de la BT Arena.

Pentru o bună desfășurare a concertului, spectatorii sunt rugați să respecte regulile de mai jos:

Accesul publicului în sala de concerte se va face începând cu ora 18:30 iar concertele vor începe la 20:00 (Monster Truck) și 21:15 (Deep Purple).

Accesul copiilor sub vârsta de 3 ani și a femeilor însărcinate la acest eveniment nu este recomandat. Copiii sub 5 ani, însoțiți de părinți, beneficiază de intrare gratuită.

Accesul va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată.

Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugați să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Biletul de intrare își pierde valabilitatea în momentul ieșirii din perimetrul sălii de concert.

Spectatorii sunt rugați să își păstreze locurile/sectoarele în timpul concertului.

Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se supună controlului corporal amănunțit, făcut la intrarea în locație de către organele de securitate abilitate.

Persoanele cu afecțiuni medicale sau cu antecedente medicale personale sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat Punct de Prim Ajutor și pot participa la eveniment numai cu însoțitor. Persoanelor care au probleme de ordin auditiv le sunt recomandate folosirea dopurilor de protecție pentru urechi. Persoanele cu dizabilități beneficiază de o zonă special amenajată.

Este interzis accesul cu brichete, băuturi îmbuteliate, obiecte contondente, stroboscop, făclii, torțe, artificii, petarde, arme, curele metalice, aparate foto/video profesionale. Este interzis consumul de substanțe periculoase, toxice sau halucinogene în incinta sălii de concert și a perimetrului acesteia.

Este interzisă folosirea injuriilor în incinta locației.

Sunt interzise introducerea sau afișarea inscripțiilor, bannerelor, pancardelor și a altor elemente vizuale care incită la discriminări de orice fel și la violență publică.

Este interzisă deteriorarea locației și aruncarea ambalajelor în spațiile neamenajate în acest scop.

Deep Purple a stârnit interesul celor ce nu erau născuți pe vremea în care trupa se afla în topurile industriei muzicale Cu nenumărate piese catalogate drept clasice în palmares și peste un milion de spectatori la concerte, Deep Purple vin pe scena din Cluj cu solistul Ian Gillan, bateristul Ian Paice și Roger Glover la chitară bass, alături de chitaristul Steve Morse și clăparul Don Airey.

Monster Truck au cântat alături de nume grele ale rock-ului, cum ar fi: Alice in Chains, Slash, Nickelback, Rob Zombie și Volbeat și au fost pe scenele unor festivaluri mari din toată lumea: RockPalast (Germany), Ramblin’ ManFair(UK), Download(UK), Rock on the Range (US), Shiprocked (US) și Rock in Vienna (Austria).