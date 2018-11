Delia are planuri mari în această seară, în Bootcamp: ”Ei sunt armele, nu există altceva!”

Emoțiile cresc, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, când echipa Deliei întră în etapa de Bootcamp ”X Factor”, iar jurata are planuri mari cu cei zece concurenți din grupa de adulți.

Cum nu e loc de prea multă modestie, Delia a mărturisit că anul acesta are pe mână o echipă ”bombă” și speră să câștige cel de-al optulea sezon ”X Factor”. ”Nu am arme noi, țin cont de fiecare dată de ceea ce avem în dotare, și anume concurenții. Cred că ei sunt armele, nu există altceva. De ei depinde totul! Și grupa de anul acesta este bombă! Anul acesta am cu cine să câștig, am și o fată și un băiat care ar putea!”, a spus Delia despre echipa sa de concurenți peste 24 de ani, care intră în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, în Bootcamp.

Anul acesta Horia Brenciu, juratul care a câștigat sezonul al șaptelea, va fi mentorul Grupurilor, Ștefan Bănică va avea grupa de fete sub 24 de ani, Delia pe cea de adulți, iar Carla’s Dreams va avea echipa de băieți sub 24 de ani.

În fiecare vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, fiecare jurat trebuie să aleagă cei mai buni concurenți și să îi așeze pe cele patru scaune pe care aceștia le vor avea la dispoziție pe scenă. Un concurent nu este însă salvat după ce a fost invitat să ia loc, ci poate fi oricând ridicat dacă mentorul grupei consideră că altcineva a fost mai bun, astfel că tensiunea va fi la cote maxime până în ultima clipă.

Delia, Horia Brenciu. Ștefan Bănică și Carla’s Dreams vor alege componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa Galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.