Delia, fascinată de o tânără din Slovenia, pe scena X Factor: ”Ești minunată, ești o combinație de Taylor Swift și Milla Jovovich”

Cea de-a patra ediție X Factor a fost una presărată cu foarte multe surprize, clipe emoționante, dar și situații pline de umor. Publicul, dar și jurații au fost impresionați de talentele pe care au avut ocazia să le descopere sau să le revadă.

Doinița Ioniță, una dintre concurentele care au pășit marți seara pe scena X Factor, are mari ambiții privind cariera ei muzicală și pare să nu-i stea nimic în cale. După ce a câștigat show-ul de talente Next Star, ea a participat la numeroase alte concursuri, atât în țară cât și peste hotare.

”Am cântat la Festivalul de Film de la Cannes și urmează să cânt în deschidere la Săptămâna Modei din New York. Am venit la X Factor cu speranța că îl voi câștiga, chiar cred că pot. Iar apoi, visul meu cel mai mare este să ajung să cânt pe Broadway”, spune Doinița pe scena X Factor.

Doinița spune despre ea că poate atinge patru octave pe claviatură, dar nu se va lăsa până nu va ajunge să le poată atinge pe toate opt.

”Tu ești Mariah Carey a noastră, ai o voce specială și atingi niște note pe care Mariah în zilele bune le atinge”, spune Delia înainte ca Doinița să primească patru de DA.

Carmen Dumitrache a venit tocmai din Grecia pentru a participa la X Factor, iar piesa pe care a cântat-o pe scenă i-a dedicat-o lui Horia Brenciu, pe care îl consideră foarte aproape de sufletul ei.

”Eu nu am avut niciodată în viața mea emoții. Nici la examene, nici la dentist, niciunde”, a declarat Carmen Dumitrache în momentul în care a urcat pe scenă.

Deși jurații au apreciat energia pe care aceasta a emanat-o pe scenă, concurenta a primit 3 de NU și un singur DA, de la Horia Brenciu.

Țală Alexandru are de 21 de ani și face muzică de la cinci ani când părinții l-au îndrumat pe acest drum.

”Până în clasa a XII-a eu știam ce trebuie să fac: să fiu pianist concertist. Apoi am început să am nevoie de bani și mi s-a părut tare să cânt pe stradă, în Centrul Vechi. Cel mai frumos lucru atunci când cânt pe stradă e că mă pierd în melodii, cânt una, două, trei, apoi deschid ochii și văd oamenii cum stau cu ochii mari și mă ascultă. De acolo îmi vine energia pozitivă și e o libertate pe care nu am mai găsit-o niciunde până acum,”mărturisește Alex.

Tânărul a interpretat piesa ”Can’t help falling in love”, atât la pian, cât și cu vocea. De departe cea mai încântată de momentul lui a fost Delia, care nu-și explica de ce nu l-a auzit niciodată cântând în Centrul Vechi: ”Doamne, cât de frumos a fost momentul tău! Măi Alex, cum de nu te-am auzit eu până acum în Centrul Vechi? Merg rar în Centrul Vechi, e adevărat, dar trebuia să te fi auzit. Tu trebuie să te muți aici, la X Factor. Eu nu te mai las să cânți în altă parte. Dacă nu, te iau la mine în trupă, vedem cum facem. Ești un mare artist, unul dintre puținii artiști pe care i-am văzut pe scena asta. Și mai ești și frumușel”, declară jurata, care, la final a mers în culise să vadă exact ce culoare au ochii tânărului.

Nu doar farmecul lui i-a cucerit pe jurați, ci și talentul său deosebit, astfel că Alex a trecut mai departe cu patru de DA.

Spela Jezovsek este o frumoasă tânără de 18 ani și a venit din Slovenia. Ea a declarat că în țara ei nu există X Factor și își dorea foarte mult să participle. Spela a cucerit atât publicul, cât și pe jurați cu talentul ei, dar și cu farmecul aparte.

”Ești minunată, ești o combinație de Taylor Swift și Milla Jovovich”, îi spune Delia înainte ca tânăra să primeacă patru de DA și o mulțime de aplauze.

La vârsta de 17 ani, Dragoș Bucătariu, care a venit din Suceava pentru a participa la X Factor, consideră că acesta a fost cel mai important moment din viața sa.

”Anul trecut mă uitam la televizor și îmi imaginam cum ar fi să fiu și eu aici. Și simțeam deja emoțiile pe care le simt și acum. Tremur și parcă mă doare și stomacul”, a mărturisit cu mare sinceritate adolescentul care le-a spus juraților că ar prefera să cânte și abia apoi să vorbească cu ei.

„Dacă aș cânta așa, nici eu nu aș mai vrea să vorbesc”, spune fascinat Mihai Bendeac în momentul în care Dragoș începe să cânte, iar jurații l-au trecut mai departe cu patru de DA și multe cuvinte de încurajare.

Denisa Horvat, este din Hunedoara, dar trăiește de ani buni în Sicilia. Ea a pășit pe scena X Factor cu multă încredere în forțele proprii și i-a surprins pe jurați cu accentul ei și modul inedit de a vorbi, care lui Mihai Bendeac i-a amintit de personajul Gina Felea din ”Băieți de oraș”

”Ai văzut vreodată personajul Gina Felea?”, a întrebat-o Mihai Bendeac, iar tânăra a izbucnit în râs. Deși au apreciat siguranța ei, jurații i-au dat 4 de NU și au sfătuit-o să muncească mai mult dacă își dorește să evolueze pe plan musical.

Sergiu Bunescu a venit la X Factor din Moldova și, pentru că este mare fan Carla’s Dreams, a decis să se costumeze și să se machieze identic cu cel pe care îl consideră idolul său. Asemănarea dintre cei doi fiind una izbitoare, Carla’s Dreams se gândește să-i pună la încercare pe Horia Brenciu și Ștefan Bănică, să vadă dacă aceștia își dau seama că persoana care se va așeza pe scaunul său de jurat nu este el. Și pentru ca farsa să fie mai credibilă, el a avut-o complice pe Delia, care a tratat tot momentul cu multă naturalețe.

”Vreau să văd cât sunt de atenți Ștefan și Horia. Mi-aș dori foarte mult să se prindă din start, de la primul pas pe care Sergiu îl face pe scenă. Dacă mai face un pas și nu se prind, minus un punct, la al treilea pas, minus două puncte. Dacă Sergiu ajunge la masă, minus o sută de puncte. Dacă reușește să stea pe scaun, pentru fiecare secundă e încă o zi de supărare maximă pe acești doi iubiți colegi”, spune Carla’s Dreams înainte ca Sergiu Bunescu să se îndrepte spre masa juraților.

Cel care și-a dat seama imediat a fost Horia Brenciu. Juratul a început să zâmbească încă de la primii pași pe care Sergiu Bunescu i-a făcut pe scenă. Surpriza cu adevărat plăcută avea să vină însă în momentul în care Sergiu a început să cânte piesa ”Până la sânge”, pentru care a primit patru de DA.

Tot din Moldova a venit și Zara Iurie, care este DJ în Chișinău și mărturisește că una dintre marile lui dorințe este să cânte câteva versuri alături de Carla’a Dreams.

”Când a apărut piesa lui Carla’s Dreams ”Sub pielea mea” eu mixam într-un club și am cântat melodia asta live, iar cei care administrează pagina Carla’a Dreams m-au pus pe pagină. Așa că am prins curaj să te rog să cântăm împreună refrenul ”Sub pielea mea”, a fost rugămintea concurentului pe care juratul X Factor a primit-o cu brațele deschise, astfel că au interpretat într-un mod autentic unul dintre cele mai mari hituri ale momentului.

Pentru talentul său, Zara Iurie a primit din partea juraților patru de DA.

Un alt tânăr care a impresionat atât publicul, cât și juriul a fost Robert Hotin. El are 19 ani, este din Iași și studiază Medicina. A mărturisit că este complexat de felul arată, dar sigur pe calitățile sale vocale.

”Nu interesează pe nimeni dacă există cineva care nu te place pentru felul cum arăți. La X Factor ai patru de DA”, a concluzioant Ștefan Bănică.

Coman Ionuț este fost concurent iUmor și Mihai Bendeac, dar și Delia l-au recunoscut imediat. Deși momentul lui pe scenă a fost unul care i-a amuzat pe jurați, el nu a trecut mai departe pentru că a primit din partea Deliei și a lui Carla’s Dreams doi de NU.

Iuliana, solista trupei VOX, a pășit pentru a doua oară pe scena X Factor, de data aceasta însă și împreună cu instrumentiștii formației: ”Mă bucur foarte mult să pot fi aici în formula asta , e minunat când totul este live”, spune ea.

De aceeași părere au fost și jurații care au apreciat momentul de senzație oferit de trupă și care au dat patru de DA.

Marina Anghel, o tânãrã concurentã din Bucureşti, care a reușit și ea să treacă mai departe cu 4 de DA, a avut o surpriză de proporții din partea lui Mihai Bendeac care a sărutat-o pe buze și nu doar o singură dată. „Aceastã concurentã a fost pupatã de Bendeac, pe gurã, de vreo 15 ori! Nici mai mult, nici mai puţin! Are şi Bendeac o limitã, nu mai suporta! Dupã douã sãptãmâni de audiţii şi-a zis <<gata! Pe cine pup?!”, a glumit juratul Horia Brenciu, atunci când prezentatorul show-ului a mãrturisit cã nu mai fãcuse acest lucru pânã acum la „X Factor”.

Noi povești spectaculoase, talente care merită să fie arătate, momente care vor surprinde sau vor emoționa sunt scoase la iveală în noul sezon ”X Factor”, în fiecare marți, de la 20:00, la Antena 1.