Delia și-a plasat pariurile pentru finala de anul acesta: ”Am senzația că pot să câștig X Factor cu tine!”

Raluca Răducanu – Fata cu vioara, Cristina Vasopol, Bella Santiago și Cristian Sanda sunt cei patru concurenți alături de care Delia a decis, seara trecută, să meargă în etapa Duelurilor și alături de care crede că ar putea câștiga din nou ”X Factor” anul acesta.

Raisa Bordea, care lucrează ca vânzătoare într-un magazin, a reușit din nou să îi impresioneze pe jurații ”X Factor”, după ce a deschis seara de Bootcamp pentru echipa Deliei. ”Eu cred că poți să fii o poveste frumoasă la ”X Factor”, i-a spus Ștefan Bănică.

Muzician la nivel amator, Raisa a recunoscut că nu se aștepta să ajungă până aici și cu atât mai mult se bucură de ce i se întâmplă. ”După audiții am primit păreri împărțite – că i-am emoționat, doar că șansele mele prin comparație cu alții sunt mici, pentru că sunt oameni foarte bine pregătiți. Mă bucur că sunt aici, e o surpriză neașteptată pentru mine”, a povestit Raisa care a reușit să pară calmă și stăpână pe ea în fața juraților, chiar dacă doar pe interior.

”Cred că ai dus piesa atât cât ai putut, doar că se simte că vorbim de un amator”, a spus Delia, pusă în dificultate. Jurata a decis însă să îi ofere un scaun Raisei, care s-a prins de șansă cu ambele mâini. ”Chiar dacă mă voi ridica de aici, o voi face cu capul sus, știu că vin după mine mulți oameni extrem de talentați”, a spus aceasta.

Simion Caragia s-a aflat pentru a doua oară în Bootcamp și pentru a doua oară în echipa Deliei. ”Au fost concurenți mai buni decât mine în acel sezon, dar sunt mai încrezător acum, consider că vin mai pregăti”, a spus Simion, iar melodia ce a urmat a dovedit acest lucru. ”Nu mi se pare cea mai bună piesă pentru această etapă, mi s-a părut segmentat. Materialul este foarte bun, nu spun că a fost rău, dar mi se pare că a fost cel mai prost moment să încerci lucruri noi”, i-a spus Delia și i-a dat emoții. ”Mergi și pune-ți amprenta și pe scaun! Hai, măi, era de la sine înțeleles că o să îl așez”, a spus jurata.

Cristina Vasopol și-a abținut cu greu lacrimile după ce înainte de a intra pe scenă a avut parte de o surpriză – un mesaj trimis din tot sufletul de la tatăl său, cel care i-a cultivat pasiunea pentru muzică. ”Mama a fost o prezență mai puțin constantă în viața mea, ea pleca de acasă, o vedeam o dată la câteva luni”, a spus Cristina, care a putut să se concentreze în cele din urmă și să adune toate emoțiile în interpretarea sa și i-a făcut chiar și pe unii dintre adversarii săi să lăcrimeze. ”Cred că vocea ta este absolut minunată, își trebuie nebunia Deliei!”, i-a spus Horia Brenciu. ”În viața mea nu am auzit un profesor de canto care să sune așa, a sunat minunat, alegerea piesei mi se pare spectaculoasă! E nemaipomenit ce ai făcut!”, i-a spus Delia emoționată profesoarei de canto din Galați, care imediat a și ocupat un scaun.

Charles Driscoll a ajuns prima dată în România în 2011 și a început să cânte pe străzile din Centrul Vechi al Capitalei. În câteva zile, acesta a fost chemat să cânte în mai multe baruri din zonă și a făcut asta timp de trei luni, astfel că s-a întors în țara noastră încrezător în șansa lui la ”X Factor”, ceea ce s-a văzut. Charles a obținut cel de-a patrulea scaun disponibil cu o piesă compusă de el special pentru Bootcamp. ”Îl văd ca pe un artist care a venit să ne cânte, nu l-am văzut ca un concurent”, a spus Delia.

Maria Cătălina Adam, probabil cel mai talentat stomatolog din România, nu a reușit însă să obțină și un scaun, după ce mentorul său i-a reproșat că, oricât de bună ar fi, nu are voie să greșească în Bootcamp. ”Din păcate, nu am unde să te așez, nu ar fi corect”, i-a spus Delia.

Cristian Sanda nu a fost nici el ocolit de emoții, chiar dacă nu este străin de scenă. ”Aplicația care îmi contorizează pașii mi-a măsurat 15 kilometri în ziua aceea, din cauza emoțiilor nu aveam stare”, a povestit Cristian, care însă pe scenă a părut în fiecare clipă că este exact în locul potrivit. ”Eu te văd direct în galele live, e clar că ai un scaun!”, i-a mărturisit Delia, care a decis apoi că Raisa este cea îi va ceda locul pe scaun. ”Mi-a plăcut foarte mult Cristian, mi se pare un pericol pentru ceilalți concurenți”, a mai spus jurata.

Cu toate emoțiile adunate, italianul Vincenzo Vollaro a reușit să facă minuni pe scena ”X Factor” și în Bootcamp, astfel că a reușit să se așeze pe scaunul ocupat până atunci de Charles Driscoll. Iar dacă pe Ștefan Bănică și pe Carla’s Dreams nu i-a cucerit, în ciuda calităților sale vocale unanim apreciate, Delia s-a arătat încântată de prestația sa. ”El are o calitate majoră în ambitusul imens. La început nu mi-a plăcut, mi s-a părut de festival, în a doua parte l-am simțit! O să stea!”, a anunțat Delia.

Laura Maria Coman, care în afara ”X Factor” a făcut parte din echipa Horia Brenciu, ca backing vocal în trupa sa, a ajuns în Bootcamp în grupul Deliei. ”E un caz în sine acesta cu artistul din backing care vrea să se afirme ca solist, e normal”, a spus Delia. Din păcate, Maria Coman nu a reușit să rămână în competiție, după ce toți cei patru jurați au mărturisit că deși calitățile sale sunt de necontestat, momentul său de Bootcamp nu a fost cel mai bun. ”Din păcate nu am să îți ofer un scaun, îmi pare rău, dar sper că știi cu ce ai de lucrat de acum”, a spus jurata ”X Factor”.

”Bella Santiago are tot, nu văd cine o poate egala! Îmi place poziția ei pe scenă și că arată de parcă nu are cine să o ia de acolo”, a spus Delia după prestația din audiții a artistei, așa că numărul său din Bootcamp a fost cu atât mai așteptat. Iar bucuria de a cânta a Bellei nu se lasă deloc umbrită pe scenă de povestea nu la fel de fericită din spatele cortinei. Bella, care are o fetiță de șapte ani, care trăiește cu bunica sa în Filipine, cântă în România pentru a le putea trimite acestora bani. ”Eu când eram mică mâncam doar orez cu lapte sau cu soia, acum vreau să le ofer lor totul, pentru că eu nu am avut nimic”, a povestit Bella, care de curând s-a logodit cu iubitul ei. ”Ești un artist complex, cu o energie foarte bună, eu am senzația că pot să câștig X Factor cu tine!”, i-a spus Delia încântată, la finalul prestației sale. Alegerea dificilă a fost aceea de decide să îl ridice de pe scaun pe Simion Caragia, care nici de această dată nu a reușit să treacă de Bootcamp.

Raluca Răducanu sau ”Fata cu vioara” i-a atras atenția Deliei datorită pasiunii sale pentru vioară, la care nu a renunțat nici în Boorcamp, ci s-a ajutat de ea pentru o versiune personalizată a melodiei ”Billie Jean” a lui Michael Jackson. Deși comportamentul său i-a contrariat pe unii jurați, Delia a mărturisit că e dispusă să îi ierte multe stângăcii datorită calităților sale. Astfel, Raluca a primit locul ocupat de Vincenzo Vollaro, care a părăsit scena în lacrimi. ”Frumos om!”, a spus Carla’s Dreams.

Astfel, Delia a decis că în etapa Duelurilor Raluca Răducanu va lupta cu profesoara de canto Cristina Vasopol, iar Bella Santiago cu Cristian Sanda. ”M-am gândit că se vor mobiliza dacă văd în omul cu care se duelează ce nu au ei”, a spus jurata.

Din echipa lui Ștefan Bănică, Malina Ciarnău, Doinița Ioniță, Ioana Bulgaru și Francesca Hojda sunt cele patru concurente pe care Ștefan Bănică pariază pentru finala ”X Factor” de anul acesta.

Horia Brenciu, juratul care a câștigat sezonul al șaptelea, va fi mentorul Grupurilor, iar Carla’s Dreams va avea de ales patru dintre cei zece băieți sub 24 de ani.

În fiecare vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, fiecare jurat trebuie să aleagă cei mai buni concurenți și să îi așeze pe cele patru scaune pe care aceștia le vor avea la dispoziție pe scenă. Un concurent nu este însă salvat după ce a fost invitat să ia loc, ci poate fi oricând ridicat dacă mentorul grupei consideră că altcineva a fost mai bun, astfel că tensiunea va fi la cote maxime până în ultima clipă.

Delia, Horia Brenciu. Ștefan Bănică și Carla’s Dreams vor alege componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa Galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.