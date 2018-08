Demi Lovato va intra într-un centru de reabilitare după ce va ieși în spital

Actriţa şi cântăreaţa pop americană Demi Lovato, care a fost spitalizată pe 24 iulie din cauza unei posibile supradoze de heroină, va intra într-un centru de reabilitare după ce va fi externată, au informat sâmbătă mass-media locale citate de EFE.



Artista, care a fost internată la centrul medical Cedars-Sinai, din Los Angeles (California), a optat pentru această variantă după depăşirea mai multor obiecţii pe această temă în propria familie, asigură TMZ, care citează surse bine informate.



Deocamdată nu se ştie centrul în care artista va face tratamentul de reabilitare pentru a-şi depăşi dependenţa de alcool şi droguri. "Demi se simte suficient de bine pentru a ieşi din spital în acest sfârşit de săptămână", a declarat o sursă revistei People.



"A acceptat să intre într-un centru de reabilitare şi va fi transportată direct acolo. Este decizia ei. Nu este un lucru care i s-a impus în mod forţat", a precizat sursa.



Potrivit sursei, tânăra în vârstă de 25 de ani, devenită celebră datorită piesei sale, 'Sorry, Not Sorry', înţelege gravitatea pe care o implică o supradoză de droguri şi este conştientă că procesul de recuperare va fi foarte complicat.



După un apel la Urgenţă, Demi Lovato a fost tratată cu Narcan, un medicament folosit în cazurile de supradoză de heroină, la domiciliul său din Hollywood Hills, unde artista îşi sărbătorea ziua de naştere în compania unor prieteni.



Artista - care s-a luptat în trecut cu dependenţa de alcool şi droguri şi intrase la dezintoxicare la 18 ani, unde fusese diagnosticată cu tulburare bipolară - a lansat luna trecută piesa "Sober", în care îşi cere scuze părinţilor pentru că nu este "cuminte".



Lovato, cu circa 69 de milioane de fani pe Instagram, se afla la sfârşitul lunii iulie în plin turneu în S.U.A. şi urma să susţină în data de 26 un concert la Atlantic City, New Jersey.

