Denis de la The Motans așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu gașca sa din Chișinău, în Bulgaria, o tradiție a fiecărei veri

Artistul Global Records, pe care românii l-au descoperit cu proiectul The Motans, are o tradiție de vacanță pe care o respectă cu sfințenie de când a plecat din Chișinău: cel puțin trei zile petrecute cu prietenii de acasă, în Bulgaria.

„Și înainte mai mergeam în Bulgaria la mare, dar de mai bine de doi ani, de când am venit în București, am stabilit o tradiție cu prietenii: în fiecare an, neapărat, să ne vedem cu toții și să petrecem o vacanță de câteva zile împreună în acest loc. Asta e obligatoriu J Pentru mine e un fel de refresh… Sperăm să menținem această întâlnire și de acum încolo, până acum ne-a ieșit. Și chiar dacă vom alege și o altă destinație pe viitor, vom fi mereu aceeași gașcă”, povestește artistul, care abia așteaptă să se vadă în această vară cu prietenii.

Pe lângă aceaste zile de relaxare, Denis își mai dorește ca, până în toamnă, să descopere cel puțin unul dintre cele două orașe despre care a auzit numai lucruri frumoase și pe care nu le-a văzut niciodată: Barcelona sau Lisabona. „M-am gândit la Barcelona pentru că toți cunoscuții mei și toți prietenii care au fost acolo au spus că este fenomenal. Nu am auzit de la nicio persoană să nu-i fi plăcut acest oraș. Și aș vrea foarte mult să îl vizitez și eu. Iar despre Lisabona mi s-a povestit că oamenii sunt foarte primitori și că este o atmosferă foarte specială”.

În ceea ce privește alte destinații unde și-ar dori să ajungă în următorii ani, el spune că i-ar plăcea să meargă în Asia. „Aș vrea foarte mult să merg în Vietnam. În general în toată acea parte a Asiei: Vietnam, Thailanda, Laos și Cambodgia. Am cunoscut acum câțiva ani oameni din acea zonă și mi s-a părut foarte interesant tot ce am aflat de la ei. Însă pentru o călătorie de genul acesta, ca să o înțelegi în profunzime și să ai timp să te bucuri de ea, cred că ai nevoie de cel puțin o lună și jumătate, două. Iar acum eu nu dispun de acest timp”, declară Denis, care le pregătește fanilor mai multe piese și un nou material discografic la care a lucrat în prima parte acestui an.

Atunci când are mult de lucru și nu poate pleca într-o vacanță, artistul spune că locul unde se relaxează este propria bucătărie, alături de prieteni. „Cred că dintotdeauna bucătăria a fost cel mai realaxant loc și mă simt cel mai bine aici, împreună cu prietenii mei. Dacă sunt singur acasă îmi place foarte mult să petrec timpul pe terasă”.

Denis a lansat în luna martie primul său album, „My Gorgeous Drama Queens”, pe care pot fi ascultate piese ca „August”, Nota de plată”, „Versus”, „Drama Queen”, „Friend Zone”, „1000RPM” sau „Weekend”, piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizări pe YouTube.