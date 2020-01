Deschiderea Anului Beethoven - 250 de ani de la naşterea compozitorului, la Filarmonica „George Enescu“

Joi, 16 și vineri, 17 ianuarie 2020, la Filarmonica „George Enescu“ va avea loc deschiderea Anului Beethoven - 250 de ani de la naşterea compozitorului. Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu“, condusă de Jin Wang, va avea în program lucrările: Uvertura Creaturile lui Prometeu, op. 43, Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 61 – solist Alexadru Tomescu, Ruinele Atenei, op. 113 - solişti Marius Boloș, Ana Stănescu, Mihai Raicea. Corul Filarmonicii „George Enescu“ va fi condus de maestrul Iosif Ion Prunner.

La 250 de ani de la naştere, compozitorul german, născut în decembrie 1770 la Bonn, este sărbătorit în întreaga lume. Ludwig van Beethoven (1770-1827) a fost întemeietorul unei ere noi în muzică, creațiile sale fiind o punte între clasicism și romantism. În 2020, „an Beethoven“, Filarmonica „George Enescu“ îi va dedica nemuritorului creator numeroase concerte.

Ateneul Român

Joi, 16 ianuarie 2020, ora 19.00

Vineri, 17 ianuarie 2020, ora 19.00

Deschiderea Anului Beethoven - 250 de ani de la naşterea compozitorului

Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor JIN WANG

Solist ALEXANDRU TOMESCU

Program

Ludwig van Beethoven

Uvertura Creaturile lui Prometeu, op. 43

Ludwig van Beethoven

Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 61

Ludwig van Beethoven

Ruinele Atenei, op. 113

Solişti

MARIUS BOLOŞ - Marele preot

ANA STĂNESCU - o grecoaică

MIHAI RAICEA - un grec

Dirijorul corului

IOSIF ION PRUNNER

JIN WANG

Dirijorul austriac de origine chineză Jin Wang, unul dintre cei mai apreciaţi din generaţia sa, a dirijat peste 600 de concerte şi spectacole de operă. A absolvit cursurile de măiestrie pentru dirijat la Conservatorul din Beijing şi apoi a urmat perfecţionarea la Academia de Muzică de la Viena cu profesorii Karl Österreicher şi Leopold Hager. A fost asistentul dirijorilor Vaclav Neumann şi Peter Eötvös; de asemenea, a beneficiat de îndrumarea maeştrilor Leonard Bernstein şi Zubin Mehta. Este laureat a opt concursuri internaţionale de dirijat din Europa. În colaborare cu Societatea „Wagner” din Würzburg a lansat un concert de gală şi un alt concert cu muzică de Wagner, intitulat Ring in 1 Night, cu solişti vocali de la Bayreuth.

Pe lângă activitatea concertistică, Jin Wang desfăşoară şi o activitate didactică, fiind primul dirijor din Asia care a devenit profesor de dirijat de orchestră la o universitate din Europa - Academia Regală de Muzică din Stockholm. Dirijorul Jin Wang este cunoscut şi în calitate de compozitor, printre lucrările sale de succes se numără Nokia Variations - a Travel through Music Styles, Tibet Impressionen - Song from the Roof of the World şi Romanian Dances.

ALEXANDRU TOMESCU

În prezent solist concertist permanent al Orchestrei Naţionale Radio Bucureşti (din 2002), violonistul Alexandru Tomescu s-a născut în 1976, a urmat Liceul de Muzică „George Enescu” Bucureşti, îndrumat de mama sa, prof. Mihaela Tomescu şi a absolvit în 1999 Conservatorul din Bucureşti la clasa prof. Ştefan Gheorghiu. S-a perfecţionat ulterior la Southern Methodist University, Dallas, Texas (prof. Eduard Schmieder, 2000) şi la Ecole Superieure de Musique, Sion, Elveţia, cu renumitul Tibor Varga (2001). Este laureat la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale, printre care Concursul internaţional „George Enescu”, Bucureşti (Premiul I, 1999), Concursul „M. Long - J. Thibaud” Paris (Premiul II „Yehudi Menuhin”, 1999). În 2008 a devenit solist concertist permanent al Filarmonicii de Stat din Piteşti. Înregistrările sale, CD şi DVD, cuprind un repertoriu de la opusuri celebre din literatura viorii la lucrări de muzică de cameră: „24/24 DVD&CD” (integrala Capriciilor de Niccolo Paganini); „Simply Mozart by Alexandru Tomescu” cu Orchestra Naţională Radio – dirijor Horia Andreescu (integrala Concertelor pentru vioară şi orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart); „Romantic Stradivarius”, împreună cu pianistul Horia Mihail (lucrări de Johannes Brahms, Robert Schumann şi Edvard Grieg) ș.a. Alexandru Tomescu cântă pe vioara Stradivarius Elder - Voicu, Cremona 1702.