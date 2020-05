„Deschideţi poarta soarelui”: primul show de televiziune din România înregistrat online cu peste 70 de artişti

Peste 70 de artişti vin să cânte împreună şi adresează tuturor românilor acelaşi mesaj: „Deschideţi poarta soarelui!” Comparabil, ca profesionalism şi număr de artişti, cu cele mai mari show-uri online care au reunit staruri internaţionale în lupta contra coronavirusului, spectacolul „Deschideţi poarta soarelui”, programat la TVR 1 în serile de miercuri și joi, va transmite telespectatorilor din România o rază de optimism în criza pe care mapamondul o traversează.



Programul aduce astfel pe micul ecran nume celebre din lumea muzicii, generații de artiști îndrăgiți și cunoscuţi: Corina Chiriac, Laura Bretan, Connect-R, Cristi Minculescu, Valter şi Boro, Holograf, Mirabela Dauer, Călin Goia & Voltaj, Adrian Daminescu, Paula Seling şi Ovi, Fuego, Monica Anghel, Ozana Barabancea, Cornel Ilie, Luminita Anghel, Zoia Alecu, Crina Mardare, Bubu şi Mihaela Cernea, Alexandra Ungureanu, Tania Popa, Oana Sârbu, Nico sau Phoenix. Roxen, vocea aleasă să reprezinte anul acesta România la concursul Eurovision, va fi și ea prezentă. De asemenea, vom regăsi și alți interpreți tineri și foarte apreciați, precum Alexandra Ușurelu & Bobby Stoica, Linda Teodosiu, Eden Loren, Irina Sîrbu sau trupa The Humans – și ea cunoscută publicului de la cel mai mare concurs muzical european. Vom asculta, așadar, muzică din cele mai diferite genuri (pop, rock, folk, jazz, clasic etc.) şi ne vom bucura de momente artistice inedite, filmate în locuinţele şi studiourile de înregistrări ale protagoniştilor.



Povestea unei melodii care uneşte generaţii



Melodia care a scris istorie în România, „Deschideţi poarta soarelui” nu doar prin interpretarea de excepţie a artistei Dida Drăgan, ci şi prin puterea textului a fost compusă de Anton Şuteu, pe versurile lui Dan V. Dumitriu. Piesa a fost înregistrată prima dată de Dida Drăgan, iar apoi de un grup mai mare de interpreţi: Mirabela Dauer, Mihaela Runceanu, Adrian Daminescu, Carmen Rădulescu, Ioan Luchian Mihalea, Mihaela Oancea, Marina Florea, Mircea Baniciu, Carmen Mureşan (Harra). „Eram la Predeal, unde am copilărit. Mă plimbam pe o potecă, numită Poliştoacă... şi am auzit capul de refren... Am mers acasă, am început să scriu şi în trei zile am şi orchestrat-o. Era în 1983-84. M-am dus la Tudor Vornicu şi a fost foarte entuziasmat. Mi-a spus: «Treci la imprimat, că o introducem în programul de Revelion!» Întâi am imprimat-o cu Dida Drăgan, care avea o voce mai dramatică, un timbru specific, mai aparte. Avea fiorul, marca Dida Drăgan, după care am imprimat-o cu toţi soliştii”, după cum îşi amintea chiar regretatul compozitor. Melodia a devenit ulterior şi Imn al Francofoniei.



Dintre cei care au înregistrat în anii '80 celebra melodie a lui Anton Şuteu, Mirabela Dauer, Carmen Rădulescu, Carmen Mureşan (Carmen Harra) și Adrian Daminescu participă şi la înregistrarea imnului „Deschideţi poarta soarelui” în 2020, orchestrată și aranjată de Liviu Elekes, lor alăturându-li-se voci mari ale muzicii românești – Corina Chiriac, Marina Florea, Silvia Dumitrescu, Adrian Enache, Horia Moculescu, Adrian Romcescu, Cristina Bălan, Geanina Corondan, Irina Baianț, Doru Todoruț, membri ai grupului Song, Andrei Tudor, Ionel Tudor alături de Big Band-ul Radio și mulți alți instrumentiști cunoscuți. Show-ul muzical înregistrat de acasă și din studiourile proprii de înregistrare de artiştii români, care include şi imnul interpretat de peste 70 de voci, va putea fi văzut la TVR 1 miercuri, 13, şi joi, 14 mai, de la ora 22.00. Ambele părți ale galei vor putea fi urmărite și în reluare, sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 17.30. De asemenea, ele vor fi disponibile pe canalul oficial de YouTube al Televiziunii Române.

Mesajul nostru către toți românii este unul al credinței în răsăritul zilei de mâine, al luminii și speranței în fața cărora trebuie să ne deschidem gândurile și sufletele

Smaranda Vornicu Shalit, producătorul show-ului

„În timpul înregistrărilor am realizat că nimic nu este comparabil cu starea din platou, la microfon, cu oameni în jur şi toate mijloacele proprii televiziunii. Dar e important că suntem împreună chiar şi în această formulă!

Iuliana Tudor, gazdă a show-ului, alături de Mircea Radu