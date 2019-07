Dezamăgire la Bon Jovi! „Nu te poți prezenta în halul ăsta la un concert. Nici măcar în fundul Europei, la București"

Trupa americană de rock Bon Jovi a concertat duminică în Piaţa Constituţiei în cadrul turneului "This House Is Not for Sale", unul dintre cele mai aşteptate concerte ale verii. Dragoş Pătraru a criticat, printr-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, prestaţia de la concertul de duminică seara a solistului trupei Bon Jovi.

„Nenea solist Bon Jovi, praf în seara asta! L-a scos trupa! El, mort în cadă! Păcat. Nu te poți prezenta în halul ăsta la un concert. Nici măcar în fundul Europei, la București", a scris Dragoş Pătraru pe pagina sa de Facebook.

Trupa care a urcat pe scenă a fost în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, John Shanks, chitară, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013.