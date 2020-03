Dirijorul Christian Badea și pianistul Daniel Ciobanu deschid pe 2 aprilie 2020 stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu”

Filarmonica „George Enescu“ deschide o stagiune specială, online, începând din 2 aprilie 2020, cu unele dintre cele mai importante concerte înregistrate în ultimii ani, pentru a contribui, prin muzică, în lupta pe care umanitatea o duce împotriva COVID-19. Astfel, Filarmonica „George Enescu“ se alătură marilor instituții muzicale ale lumii, Metropolitan Opera, Teatrul Balșoi, Berliner Philharmoniker, dar și din România, care au înțeles, în această perioadă de criză, că prin accesul liber la cultură, prin difuzarea unor înregistrări de concerte și spectacole online, contribuie la o mai mare unitate și înțelegere între oameni. Ne exprimăm speranța și încrederea în convergența finală a obiectivelor culturale și spirituale ale patrimoniului universal, de a rămâne împreună și de a depăși, prin cultură, dificultățile de orice natură. În acest context, în această perioadă de criză a întregului mapamond, vă propunem să ne reîntâlnim, în fiecare joi, de la ora 19.00 pe site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) și pe canalul YouTube deschis de Filarmonica „George Enescu“. Accesul pe aceste canale online va fi gratuit pentru toți iubitorii muzicii. Înregistrările vor rămâne accesibile timp de 48 de ore.

Prima înregistrare, difuzată pe canalele online joi, 2 aprilie 2020, va fi cea din 30 noiembrie 2018, din celebra serie „Concertele Centenarului de la Ateneul Român“, concert care a fost dedicat Centenarului Marii Uniri de Filarmonica „George Enescu“ și de Ministerul Culturii.

Orchestra este condusă de maestrul Christian Badea, prim-dirijor principal al Filarmonicii şi unul dintre cei mai valoroşi artişti români de anvergură internaţională, iar în ipostază de solist este Daniel Ciobanu, unul dintre cele mai strălucite tinere talente născute pe pământ românesc, laureat al numeroase concursuri internaţionale de pian, cu o ascensiune artistică spectaculoasă în ultimii ani.

Programul concertului înregistrat cuprinde lucrări reprezentative din repertoriul românesc şi universal. Cele două Rapsodii de George Enescu marchează începutul şi finalul concertului. O altă creaţie autohtonă a fost selectată din creaţia lui Alfred Alessandrescu, continuator al moştenirii enesciene în secolul XX – poemul simfonic Acteon. Pe lângă acestea, programul cuprinde lucrări semnate de doi dintre cei mai importanţi şi populari compozitori de anvergură universală – Serghei Rahmaninov şi Georges Bizet. Daniel Ciobanu interpretează îndrăgita Rapsodie pe o temă de Paganini pentru pian şi orchestră a marelui romantic rus, pentru ca apoi Christian Badea şi Orchestra Filarmonicii să ofere publicului selecţiuni din bine cunoscuta Suită Carmen, din opera omonimă compusă de Bizet.

„Ne-am străduit tot timpul să ne ridicăm la nivelul de exigenţă impusă de statutul primei instituţii muzicale româneşti. Nu vrem să rămânem departe de publicul meloman în aceste vremuri atât de dificile, de aceea vom difuza online înregistrări ale celor mai importante concerte din stagiunile Filarmonicii «George Enescu». Avem în vedere concerte simfonice, vocal-simfonice, camerale, corale și recitaluri. Prima parte a stagiunii 2019-2020 a adus pe scena Ateneului nume de mare prestigiu, dirijorii Christian Badea, Gerd Schaller, Horia Andreescu, Gabriel Bebeşelea, Cristian Măcelaru, Alexander Walker, alături de solişti foarte apreciaţi, Liviu Prunaru, Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu, Ioana Goicea și alții. Să ascultăm muzica interpretată de muzicienii celei mai prestigioase instituții muzicale din România poate fi o terapie benefică, care să ne ajute să traversăm această perioadă. Rămâneți, în continuare, în fiecare joi, alături de noi, pe site, pe pagina de Facebook și pe canalul YouTube, până vom trăi bucuria de a ne reîntâlni în sala Ateneului Român“, a subliniatAndrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu“.

Deschiderea stagiunii simfonice online

Joi, 2 aprilie 2020

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Ora 19.00

Ateneul Roman

Dirijor - CHRISTIAN BADEA

Solist - DANIEL CIOBANU

Program

George Enescu - Rapsodia nr. 2, în re major, op. 11

Alfred Alessandrescu -Poemul simfonic Acteon

Serghei Rahmaninov -Rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian şi orchestră, op. 43

Georges Bizet - SuitaCarmen (selecţiuni)

George Enescu - Rapsodia nr. 1, în la major, op. 11

Seria de evenimente extraordinare -„Concertele Centenarului la Ateneu“ – , din care vom transmite online mai multe înregistrări în perioada următoare, propune publicului bucureștean o dramaturgie muzicală construită pe cronologia evenimentelor istorice și culturale centenare, cu artiști invitați români și străini de renume internațional. În 2018, Anul Centenar al României, Filarmonica „George Enescu” a celebrat 150 de ani de existență, iar Ateneul Român 130 de ani de la inaugurare. Fondată în aprilie 1868, „Societatea Filarmonică Română”, sub conducerea lui Eduard Wachmann, avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale şi popularizării capodoperelor muzicii clasice. Primul concert a avut loc în 15 decembrie acelaşi an, sub bagheta iniţiatorului său. Dacă Wachmann este fondatorul Filarmonicii, iar George Georgescu este cel care a desăvârșit-o ca instituție, George Enescu este părintele spiritual al instituției muzicale moderne. Începând din 1955, dupa moartea lui Enescu, Filarmonica îi poartă numele.

Vă vom ține la curent, în fiecare săptămână, cu programul înregistrărilor următoare.

Vă așteptăm, în fiecare joi, la stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu“!