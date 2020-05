Dirijorul Christian Badea și violonistul Liviu Prunaru, în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu”

Joi, 21 mai 2020, de la ora 19.00, în cadrul stagiunii online, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea, îl are invitat pe solistul Liviu Prunaru, concertmaistru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam. În program, Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonin Dvořák și Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 de Johannes Brahms.

„În deschiderea stagiunii 2019-2020, am prezentat două lucrări de tradiție, îndragite de publicul Ateneului: Simfonia nr.1 de Brahms si Concertul pentru vioară de Dvorak. Sunt foarte bucuros ca, alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii, să-l am partener artistic pe Liviu Prunaru, un muzician de excepție, un violonist de mare rafinament și eleganța artistică”, afirmă dirijorul Christian Badea.

Stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu“

Joi, 21 mai 2020, ora 19.00

Dirijor Christian Badea

Solist Liviu Prunariu

Program

Antonin Dvorak Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53

Johanhnes Brahms

Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68

Înregistrarea concertului din 4 octombrie 2019 va putea fi ascultată pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) și pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Accesul pe aceste canale online va fi gratuit timp de 48 de ore.

Violonistul Liviu Prunaru, concertmaistru al celei mai bine cotate orchestre simfonice din lume, Royal Concertgebouw Amsterdam, se bucură de dreptul de folosinţă asupra viorii de patrimoniu universal Stradivarius „Pachoud” din 1694 .

Fie ca solist concertist, fie în recitaluri, Liviu Prunaru cântă frecvent în toate marile oraşe ale lumii şi este invitat în cadrul unor festivaluri prestigioase, ca cele din Bruxelles, Buenos Aires, Flandra, Evian, Atena şi Salzburg. Paralel cu activitatea artistică, Liviu Prunaru este implicat activ în domeniul pedagogic, fiind un valoros profesor de vioară al Academiei Menuhin. A câștigat numeroase competiţii muzicale de mare valoare și are o bogată carieră internaţională: apariţii solistice alături de orchestre renumite ca Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestre National Belgique, Orchestra Filarmonică din Atena, Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de cameră din Indianapolis.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast. De asemenea, a colaborat cu Teatro Colon din Buenos Aires. În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din București și, în același an, a înființat Fundația Română pentru Excelență în Muzică. Printre proiectele realizate de Fundație se numără Festivalul Internațional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 și în 2016 și ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat, recent, la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din București, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw) al Filarmonicii „George Enescu“ a fost adăugat, în cadrul stagiunii online, celorlalte instrumente de promovare ale evenimentelor instituției: site web (https://www.fge.org.ro/), pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/), newsletter.

Canalul YouTube nou creat oferă celor interesați posibilitatea de abonare și de alertare prin e-mail asupra noilor postări.

