Dirijorul român Cristian Măcelaru, distins cu Premiul Grammy pentru „Cea mai bună interpretare instrumentală solo”

Dirijorul român Cristian Macelaru, laureat al Premiilor Grammy 2020_foto: Sorin Popa

Dirijorul român Cristian Măcelaru a fost distins, duminică seară, cu Premiul Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo”, alături de violonista scoţiană Nicola Benedetti și de Orchestra Simfonică din Philadelphia, pentru albumul Wynton Marsalis: Violin Concerto, ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis - Concertul în re major pentru vioară şi orchestră şi Suita pentru vioară - înregistrat la casa Decca.

„Cum nu sunt singurul român care a obţinut acest premiu”, spune Cristian Măcelaru, „mă bucur că au mai existat şi alţi români care au mai primit această distincţie, ceea ce e dovada faptului că există valori culturale cu care ne putem mândri şi care să fie exemple pentru o generaţie tânără care se întreabă unde-şi vor găsi ei locul în societatea globală a secolului XXI. Şi acesta este motivul pentru care mă bucur că un român a câştigat încă o dată premiul”, a declarat dirijorul.

Cristian Măcelaru este actualul dirijor şef al Orchestrei Radiodifuziunii WDR din Köln, Germania și director muzical al festivalului Cabrillo. În noiembrie 2019, el a fost numit director muzical al Orchestrei Naţionale a Franţei, una dintre cele mai importante din Europa și din lume, funcție care va fi preluată începând cu anul 2021. Dirijorul va concerta în România primăvara aceasta.



Cristian Măcelaru spune că este o mare onoare să fi fost asociat cu acest premiu, iar faptul că votul care decide acordarea acestuia „e făcut de membrii academiei de înregistrări, care sunt toţi cei care au mai făcut alte discuri în trecut, reprezintă un lucru semnificativ”.



„E, sigur, un premiu care aduce o recunoaştere a unui efort pe care cu toţii l-am depus pentru a crea acest disc cu muzica lui Wynton Marsalis, iar împreună cu Nicola Benedetti şi cu Orchestra Simfonică din Philadelphia am avut posibilitatea să facem această înregistrare care, cred eu, este o lucrare foarte importantă în a defini un stil muzical care este foarte interesant al acestui autor, o nouă voce a unui compozitor pur american, care aduce împreună cu sine elemente de jazz, elemente din lumea muzicii contemporane”, a spus el.



Vorbind despre proiectele viitoare, Cristian Măcelaru spune că acestea nu se leagă neapărat de obţinerea acestui premiu.



„Întotdeauna am fost un mare «promovator» al muzicii contemporane, al muzicii secolului XXI. Continui în acelaşi fel cu muzica lui Wynton Marsalis, dar şi cu alţi compozitori, dar, sigur, cu orchestrele mele cu care activez în Köln, la fel şi la Paris. Am multe proiecte cu discuri care vor ieşi cu muzică «mai veche», ca să spun aşa. Dar e un lucru important să creăm aceste «lucrări de artă» în sine, care să rămână ca un testament al frumuseţii pe care o putem aduce lumii în secolul XXI”, a mai spus dirijorul.

La categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo” a Premiilor Grammy 2020 au mai fost nominalizate, alături de lucrarea Wynton Marsalis: Violin Concerto interpretată de violonista scoţiană Nicola Benedetti, sub bagheta lui Cristian Măcelaru, și lucările The Berlin Recital, Yuja Wang; Higdon: Harp Concerto, Yolanda Kondonassis şi dirijorul Ward Stare (The Rochester Philharmonic Orchestra), The Orchestral Organ, Jan Kraybill; şi Torke: Sky, Concerto for Violin, Tessa Lark şi dirijorul David Alan Miller (Albany Symphony).

Cristian Măcelaru şi Nicola Benedetti au mai fost nominalizaţi, de asemenea, la categoria „Cea mai bună compoziție contemporană clasică”, câştigată de albumul Higdon: Harp Concerto, compus de Jennifer Higdon.

Cristian Măcelaru este unul din cei mai reprezentativi dirijori ai generaţiei sale. S-a născut la Timişoara, în 1980, iar la vârsta de 16 ani a plecat în Statele Unite cu o bursă. Şi-a început cariera alături de Philadelphia Orchestra, iar în stagiunea 2010-2011 a fost numit dirijor asistent al aceleiaşi orchestre, fiind distins cu Sir Georg Solti Emerging Conductor Award pentru merite deosebite. A studiat la Universitatea Rice cu Larry Rachleff şi a obţinut diploma de masterat pentru dirijat. Având şi formaţie de violonist, Cristian Măcelaru a fost concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Miami, fiind cel mai tânăr concertmaestru din istoria Orchestrei Simfonice din Miami și debutând la Carnegie Hall cu aceeaşi orchestra.

Şi-a desăvârşit formarea artistică urmând programe de perfecţionare la Tanglewood Music Center, Aspen Music Festival, a studiat cu David Zinman, Murry Sidlin, Rafael Frühbeck de Burgos, Robert Spano, Oliver Knussen şi Stefan Asbury. A fost dirijor rezident la Shepherd School of Music de pe lângă Universitatea Rice şi dirijor asistent al lui Larry Rachleff în cadrul Departamentului de Operă. Cristian Măcelaru a fost invitat, să dirijeze Orchestra Simfonică din Chicago pentru a-l înlocui pe Pierre Boulez.

Preocupat de formarea şi susţinerea tinerilor muzicieni, Cristian Măcelaru a pus bazele proiectului Crisalis Music. A colaborat de-a lungul anilor cu Orchestrele Simfonice din Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum şi cu Royal Scottish National Orchestra, Orchestra Simfonică a oraşului Birmingham, Orchestra Simfonică Radio din Berlin, RTE Dublin, Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, Civic Orchestra din Chicago, Orchestra Filarmonicii din Rotterdam, Orchestra Simfonică Bournemouth, Residentie Orkest, Hallé Orchestra, Orchestra Métropolitain din Montréal. De asemenea, Cristian Măcelaru a debutat cu mult succes alături de Orchestra Simfonică din Gothenburg, Suedia. În prezent este dirijor rezident al Filarmonicii din Philadelphia.

Opera este un alt gen care l-a fascinat mereu pe Cristian Măcelaru, astfel a debutat la Opera din Houston în Madama Butterfly de G. Puccini. Tot în seria spectacolelor de operă se înscrie şi premiera operei Turning Point de Colin Matthew, alături de Orchestra Centrului Muzical Tanglewood.

Menționăm şi concertele susținute alături de celebra Orchestră a Filarmonicii din New York, concerte mult apreciate atât de publicul spectator cât și de critica de specialitate.

Cristian Măcelaru este al doilea dirijor român premiat cu Grammy, după maestrul Christian Badea, care a fost recompensat cu această preţioasă distincţie în anul 1985.