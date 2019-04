Dirty Shirt s-au întors în țară după o experiență de neuitat în Franța

Primăvara aceasta, pentru a-și promova ultimul material discografic lansat pe 8 martie, „Letchology”, Dirty Shirt a încins scena în cinci locații din Franța (Lyon, Les 2 Alpes, Grenoble, Paris, Lille) în cadrul sezonului cultural Franța – România 2019, patru dintre ele alături de Transylvanian FolkCore Orchestra.

Concertul din data de 29 martie din Paris a fost înregistrat și va putea fi vizionat pe canalul de televiziune franco-german Arte pe 3 mai, în cadrul emisiunii Tracks.

Tracks este o emisiune ce a debutat în 3 ianuarie 1997 și este considerată o emisiune de cultură și de descoperire de talente de referință în Europa. Spre deosebire de emisiunile muzicale comerciale, Tracks s-a axat pe cultura alternativă, promovând artiștii pionieri în diverse domenii artistice (muzică actuală, cinema, cultura geek etc). Printre invitații emisiunii putem enumera nume cunoscute ca: Slipknot, Beastie Boys, Motorhead, Daft Punk, Snoop Dogg, Jay-Z, Jared Leto, Benicio Del Toro, Gus Van Sant, Paul Verhoeven, Keanu Reeves, Christian Bale, Rammstein, Slayer, Ghost, Korn, System of a Down, The Prodigy etc.

Într-o postare pe pagina lor de facebook, membrii trupei își împărtășesc emoțiile și mulțumirile cu publicul francez:

“Dacă am spune că partea franceză a turneului European Letcho Drom a fost cea mai faină experiență din afară, ar fi nedrept, pentru că Franța este efectiv a doua noastră țară și ne simțim ca acasă. Am trecut prin emoții și momente intense, am experimentat ceva ce nu vom uita niciodată și dorim să mulțumim din adâncul inimii: publicului numeros și foarte entuziasmat, echipelor care au făcut posibil acest turneu și ne-au întâmpinat regește (Sherep Booking, Apathia Records, Replica Promotion, Snow Fest, Ninkasi Gerland, Mix’Arts, Scène et Danube, Petit Bain…), trupelor talentate cu care am împărțit scena (Les Ramoneurs de Menhirs, Ska-nk, Acyl, The Losts și Sorcières) și Sezonului Cultural Franța – România pentru sprijinul acordat.”

Următoarele concerte Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore Orchestra vor avea loc la Kruhnen Music Halle din Brașov pe 12 aprilie și club Quantic din București pe 13 aprilie. Scoateți-vă iile de la naftalină că e cald afară și haideți la horă!

Anul acesta, Dirty Shirt se află pe afișul Wacken Open Air și vor concerta în calitate de invitați după ce în 2014 au câștigat premiul al doilea în cadrul Wacken Metal Battle