Dirty Shirt va susține două concerte în Londra

Dirty Shirt va susține două concerte speciale de Halloween toamna aceasta în Londra. Primul show va avea loc în clubul The Underworld din Camden pe 31 octombrie alături de Okilly Dokilly, aAnd? și Redrum, iar al doilea în clubul The Macbeth of Oxton pe 1 noiembrie alături de DJ Ricky Bowtell și DJ Oliver Hill.​

Dacă faceți parte din românii plecați din țară tocmai în Londra și vă e dor de casă, nu ratați unul din cele două concerte… de groază. Chiar dacă sărbătoarea nu e românească, muzica o să fie și cu siguranță se vor încinge hore senzaționale de-o să le simtă cei care vă așteaptă acasă. Aduceți-vă prietenii cu voi și sărinți împreună pe hituri ca „Pălinca”, „Put It On”, „Maramu” sau plângeți cântând „Săracă inima me”.



Despre concerte, liderul formației și chitaristul Mihai Tivadar spunea:

Londra este orașul din străinătate unde avem cei mai mulți fani și vânzări digitale pe diferite platforme, deși abia anul acesta în februarie am avut primul concert în capitala britanică. A fost nebunie la concertul de atunci, deși organizatorii au fost nevoiți să mute concertul din The Underworld Camden datorită inundațiilor într-un club mai mic. Prin urmare, revenim in toamna pentru 2 party-uri de Halloween ce se anunță grozave! Nu le ratați!



Primul show Dirty Shirt din Londra a avut loc pe 15 februarie 2019 în clubul Macbeth, concert susținut în cadrul turneului de promovare al albumului „Letchology” – European Letcho Drom, part I: Spring.

„Letchology” este al șaptelea material discografic lansat prin Rock Attack Records/Apathia Records. Albumul conține nouă piese produse de Mihai Tivadar, mixat/masterizat de Charles “Kallaghan” Massabo (Kallaghan Records, Los Angeles, USA).