DJ Project, în formulă nouă: cine este Andia?

Uneori, lucrurile se întâmplă ca în filme. Ai norocul ca cineva să te remarce și de acolo se poate construi un întreg imperiu. Andia nici nu bănuia că un simplu video în care cântă pe YouTube o va transforma în noua solistă de la DJ Project. Dar planetele s-au aliniat și la scurt timp după ce a fost remarcată, a și înregistrat o piesă alături de duetul românesc alcătuit din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea): „Retrograd”.

Despre întâlnirea cu Andia, Gino a povestit: „Am căutat 6 luni vocea pentru această piesă. Și când am auzit-o, am știut: ăsta e timbrul vocal - fresh, modern. Am găsit-o pe Andia pe YouTube, a cântat o piesă care m-a rupt și mi-am dat seama imediat că asta căutam: interpretare și emoție. Asta e extrem de important: potrivirea, transmiterea emoțiilor, interpretarea, timbrul vocal. În momentul în care dai play piesei, dai volumul mai tare ca să auzi vocea. Ăsta e tot secretul în muzică: să spui povești frumoase pe un sound mișto. Interpretarea ei e foarte fresh, în valuri.”

Andia și-a dorit foarte mult să cânte cu un brand cum e DJ Project și e foarte emoționată că în sfârșit visul a devenit realitate, învață foarte repede, e entuziasmată, a mai cântat pe scene și promite multe suprize alături de trupă.

Născută în Roman, județul Neamț, Andia are 22 de ani și a absolvit Facultatea de Economie. În prezent, este studentă la master, în cadrul aceleiași universități. Prima experiență muzicală a fost pe când avea doar 11 ani, în cadrul unui festival local. Atunci a urcat pentru prima dată pe scenă și a fost extrem de fericită că a reușit să treacă de etapa în care cânta singură prin casă. De atunci și până acum a mai mers prin studio-uri muzicale, a mai înregistrat piese.

Andia este foarte încântată de „Retrograd”: „Am încredere mare că acestă piesă va ajunge hit.” Filmările pentru videoclipul piesei au avut deja loc și urmează să fie lansat la începutul săptămânii viitoare.

Despre DJ Project

Dj Project este un duet românesc format din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea), ambii având rol de producători și DJ. Grupul s-a format în 2000 în orașul Timișoara, iar primul lor album, „Experience”, a fost lansat în 2001. În cei 18 ani de activitate cei de la DJ Project au produs 9 albume de studio și nu au încetat să își surprindă fanii pe parcurs. Având în spate sute de ore în studio, 21 de piese lansate dintre care 6 pe locul 1, 8 colaborări cu 4 artiști diferiți, concerte în 8 țări și milioane de kilometrii traversați pentru concerte, trupa a devenit un simbol pentru muzica dance din România.

DJ Project s-a impus și în afara granițelor țării, iar piesa “Lumea ta” a fost relansată în limba engleză de către Ministry of Sound, în urmă menținerii melodiei pe prima poziție timp de 40 de săptămâni consecutive.

Melodia „4 camere” feat. Ami a fost în scurt timp difuzată la toate radiourile din țară și îndrăgită de fani, ajungând la peste 14 milioane de vizualizări pe Youtube. Piesa a ajuns în top 10 la radio și TV încă din primele zile după lansare.