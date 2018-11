Doliu în lumea muzicii! Hardy Fox, liderul grupului pop The Residents, a murit la vârsta de 73 de ani

Muzicianul american Hardy Fox, liderul grupului avangardist pop-rock The Residents, a murit marţi la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul oficial al trupei, informează sâmbătă AFP.



"Hardy Fox, cancer cerebral, 1945-2018", se afirmă în acel anunţ.



Hardy Fox a părăsit grupul The Residents în 2015, însă a continuat să compună piese pentru această trupă şi după acea dată.



Înfiinţat cu multe decenii înainte de Daft Punk, The Residents este un grup ai cărui membru au urcat întotdeauna pe scenă purtând măşti, care imitau de cele mai multe ori un glob ocular.



Începând din 1972, grupul american a lansat peste 30 de albume aparţinând unor genuri muzicale diferite, care au fost însă mereu orientate spre zona experimentală. Cel mai cunoscut disc al grupului The Residents, intitulat "Their Third Reich Rock 'n Roll", compara industria muzicală cu propaganda nazistă.



Membrii supravieţuitori ai trupei nu au precizat deocamdată dacă The Residents îşi va continua activitatea după decesul liderului grupului. AGERPRES