Doliu în lumea muzicii. Un cunoscut cântăreț de muzică country a decedat din cauza infecției cu coronavirus

joe diffie/facebook

Cântăreţul de muzică country Joe Diffie a murit duminică, la vârsta de 61 de ani, din cauza infecției cu coronavirus, informează AFP.



Decesul său s-a produs la doar două zile după ce artistul a anunțat că a fost testat pozitiv pentru virusul COVID-19 şi primeşte îngrijiri medicale.

"Eu şi familia mea vrem să ni se respecte intimitatea în acest moment. Vrem să reamintim publicului şi tuturor fanilor mei să fie vigilenţi, precauţi şi atenţi în timpul acestei pandemii", spus acesta.

Joe Diffie era din Tusla, Oklahoma, și a avut mai multe melodii de succes în anii '90, printre care "Pickup Man", "Prop Me Up To the Jukebox (If I Die)" şi "John Deere Green".



Primul său album, "A Thousand Winding Roads" a fost lansat în 1990 şi a inclus hitul "Home".