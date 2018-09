Două decese provocate de o posibilă supradoză de droguri la un festival de muzică din Sydney

Două persoane şi-au pierdut viaţa, circa alte 12 au fost spitalizate şi sute au avut nevoie de asistenţă medicală după o suspiciune de supradoză de droguri la un festival de muzică desfăşurat în Sydney, potrivit poliţiei, informează Reuters.



Un bărbat în vârstă de 23 de ani şi o femeie de 21 de ani au decedat sâmbătă după ce au leşinat în timpul festivalului Defqon.1, potrivit forţelor de ordine. Două dintre cele 13 persoane spitalizate sunt în continuare în stare critică, în timp ce circa 700 au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului.



Poliţia a pus sub acuzare 10 persoane pentru infracţiuni de furnizare de droguri, inclusiv doi adolescenţi care au adus, se pare, 120 de pastile la festivalul desfăşurat la International Regatta Centre din Sydney.



"Sunt absolut înspăimântată de ceea ce s-a întâmplat, nu vreau ca nicio familie să se confrunte cu tragedia pe care o au de înfruntat unele familii în această dimineaţă, doar gândul mă înspăimântă", a spus premierul statului australian New South Wales, Gladys Berejiklian.



"Acesta este un eveniment care afectează siguranţa participanţilor şi voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a mă asigura că nu se mai întâmplă din nou", a adăugat aceasta



În 2013 şi 2015, doi bărbaţi cu vârste de aproximativ 20 de ani, au murit în timpul festivalului, din cauza unei suspiciuni de supradoză.



Festivalul, un eveniment anual desfăşurat în Australia din 2009, este organizat de Q-Dance Australia, parte din compania olandeză organizatoare de evenimente Q-Dance.



Duminică, organizatorii au declarat că "sunt profund întristaţi" de vestea deceselor.



"Suntem dezamăgiţi de vestea incidentelor legate de utilizarea drogurilor, avem o politică de zero toleranţă în ceea ce priveşte folosirea stupefiantelor în cadrul festivalului", au spus organizatorii Defqon.1 într-o declaraţie publicată în Sydney Morning Herald.AGERPRES