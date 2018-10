Ed Sheeran va susţine un concert la Montevideo în februarie anul viitor

Cantautorul britanic Ed Sheeran va susţine un concert la 20 februarie 2019 pe stadionul Centenario din Montevideo, au informat miercuri surse oficiale citate de EFE.



Biletele pentru concertul lui Ed Sheeran, considerat artistul cu cel mai mare succes comercial în 2017, s-au pus în vânzare miercuri, potrivit unui tweet postat de compania producătoare a spectacolului AM.



În cadrul turneului său internaţional, cu care va vizita în februarie şi capitala argentiniană, Buenos Aires, şi oraşele braziliene Porto Alegre şi Sao Paulo, artistul britanic în vârstă de 27 de ani îşi promovează cel mai recent album al său, 'Divide' (2017).



Cu peste 40 de milioane de exemplare vândute ale celor trei albume ale sale de studio, Ed Sheeran este unul dintre artiştii care a înregistrat cel mai mare succes de la lansarea albumului său de debut '+ (Plus)' (2011).



Artistul britanic a devenit celebru datorită hiturilor sale, 'Thinking Out Loud', sau 'Shape of You', considerată piesa cu cele mai multe reproduceri din istoria Spotify.AGERPRES