Edvin Marton promite un show spectaculos la "Cerbul de Aur"

Compozitorul şi violonistul Edvin Marton (Ungaria) promite un show spectaculos sâmbătă, când va urca pe scena Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur" cu faimoasa sa vioară Stradivarius, care datează din 1699.



Edvin Marton face parte totodată din juriul care va decide câştigătorii ediţiei din acest an Trofeului "Cerbul de Aur".



"Ultimul meu album se cheamă "De la Vivaldi la Metallica"", a precizat Edvin Marton, care le-a oferit jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă un fragment.



Artistul a mărturisit că îi va fi dificil însă să joace rolul de membru al juriului pentru cei care concurează "într-un cadru al poveştilor de frumuseţe".



"Este o mare responsabilitate, pentru că sunt atâtea talente, voci care sunt excepţionale şi va trebui să aleg doar un câştigător, ceea ce este foarte greu. (...) Câştigătorul trofeului este pentru mine cel care ne va cuceri cu vocea, cu tot ceea ce face pe scenă. Este foarte dificil pentru ei, pentru că toţi au anumite emoţii. E dificil să cânte pe o scenă atât de mare şi de generoasă. Cei care jurizează vor trebui să judece felul în care îşi controlează emoţiile în faţa acestor mii de oameni şi milioane de spectatori. Aceasta este o chestiune foarte serioasă care trebuie evaluată cu nişte ochi de profesionist", a arătat violonistul.



El şi-a amintit apoi de prima sa competiţie la care a participat, la vârsta de 18 ani, alături de 20 de chinezi şi 18 japonezi "excepţionali". Pentru Edvin Marton, muzica este un fel de exista. "Copiii mei cântă la trei piane", a adăugat Marton.



Artistul a făcut şi o invitaţie către compozitorii români: 'Dragi compozitori din România, treceţi la treabă! Edvin Marton e deschis!".



Edvin Marton deţine o vioară realizată de celebrul lutier Antonio Stradivari în 1699, pentru protecţia căreia artistul este însoţit de pază specială. El a concertat cu această vioară la Bucureşti la începutul acestui an.



Câştigător al unui premiu Emmy pentru cea mai bună compoziţie originală, Edvin Marton a cucerit audienţa internaţională după colaborarea sa excepţională cu patinatorul rus Evgeni Plushenko şi după câştigarea concursului Eurovision în anul 2008, alături de Dima Bilan.



Festivalul Internaţional ''Cerbul de Aur'' a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009.



Desfăşurat în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului "Cerbului de Aur", festivalul are în acest un format special, cu o gală aniversară, două zile de concurs, o gală a festivalului, spectacolul "România Centenar" şi evenimente adiacente. AGERPRES este partener media la acest eveniment. AGERPRES