Electric Castle, Mastercard și Amber Galloway Gallego marchează un început de neprețuit în comunitatea românilor cu deficiențe de auz

La cea de-a șaptea ediție a Electric Castle, experiența de neprețuit la festival oferită participanților a însemnat și o premieră pentru evenimentele muzicale din România. La invitația Mastercard, Amber Galloway Gallego, cel mai cunoscut translator al limbajului mimico-gestual din lume, a urcat pe scena principală alături de artiști și a interpretat cântecele acestora pentru persoanele cu deficiențe de auz.

Premiere la nivel național și internațional

Pentru prima dată în România, aproximativ 200 de persoane cu deficiențe de auz s-au putut bucura de muzică în toate formele ei, dar și de experiența completă a festivalului, de la porțile de acces până la scena principală. Astfel, Electric Castle, a fost unul dintre evenimentele muzicale cu cei mai mulți participanți din această comunitate, la nivel global.

„Iubesc muzica și știu, din experiență personală, cât de important este să înlăturăm barierele sunetului. Așa că, în momentul în care am fost invitată de Mastercard și Electric Castle să particip la festival, am acceptat pe loc, știind că împreună vom marca un moment istoric în comunitatea surzilor din România. Însă, pentru ca acest demers să aibă efectul dorit, este nevoie de un nivel foarte mare de colaborare care să aducă interpretarea mimico-gestuală a muzicii la evenimente muzicale la rang de normalitate. Am cunoscut la Electric Castle o mulțime de oameni entuziasmați și emoționați pentru ca s-au putut bucura, pentru prima dată, de muzică, într-un astfel de context. În plus, sper și că acest moment va contribui și la diminuarea unor preconcepții atunci când vine vorba de abilitățile celor surzi în câmpul muncii”, a spus Amber Galloway Gallego, interpretă a limbajului mimico-gestual.

Noi dimensiuni ale muzicii

Muzica este a tuturor, indiferent de vârstă, etnie, categorie socială sau apartenența la o comunitate cu nevoi speciale. Pe acest principiu, Mastercard a dezvoltat Sensory Playground, un spațiu în cadrul căruia festivalierii au experimentat, prin intermediul tehnologiei, noi dimensiuni ale muzicii. Pe parcursul celor 5 zile de festival, 3.200 de persoane au putut simți aici muzica nu doar audio, ci multisenzorial: prin cele 20 de veste SubPac, festivalierii au simțit beat-ul muzicii, o sferă cu diametrul de doi metri a vibrat pe ritmul de la scena principală, o a doua sferă, cu același diametru și ecran LED a redat vizual ritmul, un generator Van der Graaf le-a oferit participanților o experiență electrică, iar colecția-capsulă Summer Vibes, semnată de IVY și The Stories of O, a completat experiența lifestyle.

Invitație deschisă

În ultimii ani, festivalurile de muzică din România au înregistrat o creștere semnificativă de participanți, de la o ediție la alta. De aceea, Mastercard lansează o invitație deschisă către organizatorii de evenimente muzicale, de a se alătura inițiativei de accesibilizare, pentru a le oferi tuturor șanse egale să se bucure de aceste experiențe. Standardizarea caracterului inclusiv, atât din punctul de vedere al organizării și desfășurării, cât și din prisma experiențelor oferite consumatorilor, este următorul pas al evoluției evenimentelor de acest tip.

„Incluziunea nu înseamnă că suntem toți la fel, ci că respectăm și celebrăm diferențele. Înseamnă să fim empatici și atenți la nevoile celorlalți, atât emoționale, cât și funcționale. La începutul acestui an am lansat identitatea audio a brandului în România și, tot atunci, ne-am gândit că muzica trebuie să fie pentru toată lumea, că putem dezvolta noi modalități prin care să devină accesibilă pentru persoanele surde, chiar și în locuri care respiră prin muzică. Ne-am uitat la tehnologia existentă și am găsit soluții pentru a crea un hub centrat pe nevoile fiecărei persoane și astfel a luat naștere spațiul senzorial. Ne-am dorit o schimbare în bine și ne-am gândit atunci instant la Amber, un interpret extrem de expresiv și un om extraordinar, alături de care am reușit să spargem barierele sunetului. Au fost zile încărcate de emoții, când bucuria trăită alături de comunitatea oamenilor cu deficiențe de auz a fost, cu adevărat, de neprețuit. Ne-am dori ca și alte evenimente să se alăture acestei inițiative, să conturăm împreună un viitor mai bun, în care accesibilizarea să devină un element de normalitate la festivaluri și concerte”, a declarat Ada Iftodi, Marketing Manager Mastercard.

Noi posibilități pentru viitor

Inițiativa a demarat înainte de festival, în luna mai, atunci când Amber a venit pentru prima dată în România, la workshop-ul organizat de Mastercard cu ocazia Adunării Generale a Uniunii Surzilor din Europa. Aici, ea a împărtășit cu membrii Asociației Naționale a Surzilor din România, tehnicile limbajului și interpretării semnelor.

„Prin participarea la acest curs, membrii Asociației Naționale a Surzilor din România pot beneficia de noi oportunități de angajare. Este, fără îndoială, un moment cheie, care aduce noi perspective în viețile noastre. Iar cine a fost în apropierea scenei atunci când concertele au fost traduse, și a putut vedea bucuria de pe chipurile celor din comunitate, a înțeles, cu siguranță, că s-a petrecut ceva cu adevărat special. Au fost lacrimi de bucurie și o speranță că se apropie o schimbare”, a spus Elisabeta Paraschiv, Vicepreședinte ANSR.