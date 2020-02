Elton John şi-a pierdut vocea în mijlocul unui concert

Vizibil bulversat, Sir Elton John a fost forţat să-şi întrerupă un concert în Noua Zeelandă, după ce a fost diagnosticat cu pneumonie atipică. În vârstă de 72 de ani, celebrul muzician şi-a perdut vocea ieri, în mijlocul show-ului pe care îl susţinea pe un stadion din Auckland.

„Mi-am pierdut vocea complet. Nu mai pot cânta”, a anunţat el publicul. „Trebuie să plec, îmi pare rău”. Muzicianul era copleşit de lacrimi, în timp ce se sprijinea de pian şi clătina din cap. Publicul l-a încurajat cu ovaţii, în timp ce părăsea scena. Concertul era primul din turneul său neozeelandez.

Chiar de la începutul spectacolului, care s-a desfăşurat cu casa închisă, muzicianul a declarat mulţimii că fusese diagnosticat cu o pneumonie atipică – un tip de infecţie pulmonară cauzată de bacterii sau virusuri. E mai puţin gravă, simptomele fiind asemănătoare cu cele ale unei răceli – tuse, durere toracică, dureri de cap şi în gât.

Sir Elton John a fost examinat de un doctor în timpul spectacolului şi, în ciuda bolii, a putut să interpreteze hituri clasice precum Candle in the Wind şi All the Girls Love Alice. Însă vocea i-a cedat când a început să cânte melodia Daniel.