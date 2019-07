EUROPAfest Summer Edition @ Sinaia. Concerte de excepție – Classic in the Park | Casino Sinaia și Gala | Castelul Peleș

Festivalul EUROPAfest, eveniment sub Înaltul Patronaj al Casei Regale, aduce în cadrul ediției de vară de la Sinaia 5 concerte de muzică clasică și jazz, cu muzicieni din 10 țări: Marea Britanie, SUA, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Turcia, Brazilia, Bulgaria și România.

Devenită deja o tradiție, Gala festivalului are loc la Castelul Peleș, în Sala de concerte a reședinței regale. Astfel, pe 28 iulie, la ora 16:00, jmEvents și partenerii festivalului - Primăria Sinaia, Hotelul Mara, Muzeul Peleș și Kafka Management, invită publicul să se bucure de o seară de muzică în compania unora dintre cei mai apreciați tineri artiști ai zilelor noastre.

Gala EUROPAfest Summer Edition de la Castelul Peleș este precedată de concertul Classic in the Park din fața Casinoului Sinaia. Joi, 25 iulie, începând cu ora 19:00, parcul central va răsuna pe acorduri de muzică clasică. În program: lucrări de J.S. Bach, N. Paganini, T. Vitali, P.I. Ceaikovsky și E. Lalo. Capul de afiș al concertului este Remus Azoiței | Marea Britanie, produs de renume al școlii românești de vioară, stabilit în Anglia după terminarea studiilor la Juilliard School - New York, face parte azi din elita muzicii londoneze. A concertat în săli prestigioase precum Carnegie Hall din New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris, Konzerthaus Berlin, St-Martin-in-the-Fields și Wigmore Hall în Londra, Teatro La Fenice Veneția, Auditorio Nacional Madrid și Konzerthaus Viena. A colaborat cu artiști renumiți precum Lawrence Foster, David Geringas, Gerard Causse, Michael Sanderling, Adrian Brendel. The Strad l-a numit "un virtuoz incurabil cu suflet și tehnică fabuloasă".

Agenda EUROPAfest Summer Edition mai inlude alte două concerte la Sala King’s Valley de la Hotel Mara pe 27 și 29 iulie, ambele de la ora 19:00. Pe 29 iulie, Jeunesses in Concert va prezenta cei mai tineri muzicieni din cadrul Summer Music Academy Sinaia Dinu Lipatti, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Toate concertele sunt deschise publicului. Accesul se face pe bază de invitații, dar se acordă și intrarea liberă în limita locurilor disponibile.

Directorul EUROPAfest Summer Edition, dl. Luigi Gageos invită iubitorii de frumos la Sinaia: “Bucurați-vă de eleganța muzicii clasice într-o seară de vară la Castel!”.