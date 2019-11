EUROPALIA România - Alex Simu Quintet prezintă compoziţiile simfonice ale lui Enescu în variantă jazz

Alex Simu Quintet va prezenta „Suita nr.1 pentru orchestră în Do major, op.9”, de George Enescu, în cadrul turneului Alex Simu’s Echoes of Enescu, care va debuta la Podium JIN din Nijmegen, în Olanda, pe 20 noiembrie 2019 şi se va încheia pe 6 decembrie 2019, la St James' Church Sussex Gardens, din Londra.

Suitele simfonice ale lui Enescu sunt rar interpretate de orchestre europene.

Echoes of Enescu este o veritabilă invitaţie la (re)descoperirea acestor capodopere uitate. Această deconstrucţie modernistă va seduce atât amatorii de jazz, cât şi pe cei de muzică clasică.

Cele şase concerte susţinute în turneu de Alex Simu Quintet vor avea loc în Franţa, Belgia, Olanda şi Anglia.

Cvintetul este format din: Alex Simu - clarinet şi orchestraţie; Franz Von Chossy - pian; George Dumitriu - violă, chitară; Mattia Magatelli - contrabas; Kristijan Krajncan - violoncel, percuţie.

Folosind tehnici din limbajul jazz-ului de cameră, din muzica microtonală, din muzica improvizată şi limbajul orchestraţiei de jazz modern, alături de tehnici din muzica asiatică (ce se regăsesc de altfel în opera enesciană), clarinetistul Alex Simu reorchestrează opera legendarului compozitor român George Enescu într-o simbioză interesantă a jazz-ului cu muzica clasică.

„În EUROPALIA, împreună cu cvintetul meu vom reinterpreta a doua suită simfonică a lui Enescu, „Suita nr.1 în Do major”, într-o variantă jazz. A fost o tranziţie foarte, foarte lungă. Am început acest proces din 2015 şi totul a pornit cu foarte multe ore de audiţie din pură iubire pentru muzica lui George Enescu. Am observat cu mulţi ani în urmă că-mi rămânea mereu în minte partea a doua din această suită simfonică, «Sarabanda». Şi am decis în 2015 să o includ pe primul album lansat cu cvintetul meu, «Ecourile Bucureştiului». Dar odată ce am deschis uşa către improvizaţie, nu am putut să ne mai oprim şi am decis să cântăm întreaga suită. Tranziţia către muzica lui Enescu şi improvizaţie am făcut-o printr-un studiu aprofundat al partiturii, al limbajului enescian, al structurilor armonice. Toţi membrii grupului cunosc foarte bine muzica, sunt îmbibaţi practic cu elementele emoţionale şi sonore pe care el le-a folosit în această suită simfonică şi astfel, preluând materialul melodic, ritmic, creăm mai departe structuri în moment, în improvizaţie”, a mărturisit Alex Simu.

Temele folclorice ale lui Enescu devin teme ale unei conversații contemporane deschise între muzicieni de diferite identități culturale și rădăcini artistice.

„Este un tribut pe care-l plătim lui Enescu. El ne-a lăsat o moştenire enormă şi în continuare nu este suficient de cântat şi de ascultat în toată lumea şi nici în România. Noi sperăm să-l cântăm şi în România în această formulă”, a adăugat Alex Simu.

„Echoes of Enescu” este o invitație deschisă pentru a reconecta audiența la astfel de capodopere de muzică prea puţin experimentate sau chiar uitate.

„Ştim sigur că EUROPALIA este un festival extrem de prestigios şi scenele pe care cântăm sunt ele însele chiar mai importante decât EUROPALIA - vom cânta la BOZAR, la Handelsbeurs din Gent, în Franţa, Olanda sau la Londra pentru prima oară cu cvintetul. Deja suntem convinşi că o creeze foarte multă vizibilitate şi o sete pentru mai mult jazz românesc pentru publicul din străinătate”, a subliniat muzicianul, afirmând că a pierdut numărul concertelor pe care le-a realizat împreună cu Institutul Cultural Român. „Colaborarea cu ICR a început acum foarte mulţi ani şi întotdeauna am fost mândru că am reuşit să oferim peste hotare frânturi din cultura românească şi că în felul acesta am îmbogăţit imaginea României din diferite unghiuri iar fiecare concert a fost un succes”.

Alex Simu

Clarinetist, saxofonist, compozitor şi aranjor de origine română, Alex Simu s-a stabilit la Amsterdam în 2003. Muzicianul are cunoştinţe vaste în domeniul familiei clarinetelor, iar îmbunătățirile inovatoare aduse de el acestui instrument au condus la apariţia, la nivel global, a unei noi abordări artistice. Activ pe scena muzicii de jazz și world music încă din 1999, Alex Simu a concertat pe cele mai mari scene ale lumii. Printre cele mai recente recunoaşteri internaţionale se numără premiul „Golden Calf”, acordat de Academia de Film a Țărilor de Jos, pentru coloana sonoră a filmului Beyond Sleep. Albumul „Echoes of Bucharest”, scos în 2017, reprezintă debutul discografic al cvintetului condus de Alex Simu.

Franz von Chossy

Născut la München, von Chossy a studiat la Conservatorul din Amsterdam cu Rob Madna, Karel Boehlee și Rob van Bavel. În 2003, s-a mutat la New York, unde a studiat la Manhattan School of Music, sub îndrumarea lui Kenny Barron, Garry Dial, Dave Liebman, John Taylor și Kenny Werner. Împreună cu trio-ul înființat de el, a ieșit câștigător la Dutch Jazz Competition 2006, unde a câștigat și Premiul pentru cel mai bun solist. În 2009, i-a fost decernat Premiul al II-lea la Montreux Jazz Solo Piano Competition.

George Dumitriu

Născut în România, George Dumitriu a studiat la București, Amsterdam și New York, fiind activ ca perfomer și compozitor de muzică de jazz și de teatru. Stăpânește cu aceeași ușurință viola, vioara și chitara electrică și a colaborat cu artiști importanți, precum Ambrose Akinmusire, Theo Loevendie, Michel Godard, Ack van Rooyen ș.a. Predă chitara la Conservatorul din Amsterdam și viola la Prins Claus Conservatorium din Groningen. Este membru fondator al Romanian Jazz Network.

Kristijan Krajnčan

A studiat percuția și componistica la Prins Claus Conservatory din Groningen și la Conservatorul din Amsterdam. A colaborat cu artiști recunoscuți la nivel internațional, iar ca percuționist și violoncelist a apărut în 26 de înregistrări și a concertat în peste 25 de țări din întreaga lume. Ultimul său proiect, The Drumming Cellist, a fost foarte bine primit de public și de critica internațională.

Mattia Magatelli

Preocupat la început de muzica populară, punk și rock, Magatelli a studiat în continuare contrabasul și jazzul și a colaborat cu Billy Cobham, Alex Sipiagin, Mark Gross, Michael More, Freddy Bryant, Owen Hart Jr., Franco Cerri, Massimo Manzi, Ares Tavolazzi. A luat parte, ca membru sau co-lider, la înregistrarea a mai mult de 50 de albume. În prezent trăiește în Treviso, din regiunea Veneto, și, pe lângă activitatea de instrumentist, realizează compoziții pop și jazz.

Programul concertelor:

La Briquetterie, Schiltigheim - 23/11/2019

BOZAR, Bruxelles - 27/11/2019

Koorenhuis, Den Haag - 29/11/2019

Handelsbeurs, Gent - 28/11/2019

Podium JIN, Nijmegen - 20/11/2019

St James' Church Sussex Gardens, Londra - 6/12/2019