Eva Garet, copilul minune al pianisticii românești... protagonista Turneului Citadele Muzicale 8

În perioada 24 mai – 2 iunie 2019 va avea loc, în organizarea Asociației Pro Valores, Turneul “Citadele Muzicale”, ediția a VIII - a, un eveniment care își dorește transformarea unor spații în citadele culturale, spirituale, în fortărețe cu adevărat artistice, puse în slujba salvării culturale a unor comunități asediate în zilele noastre de nonvalori.

Protagonista turneului este Eva Garet, copilul minune al pianisticii românești, care după succese impresionante pe scene importante și la competiții de mare valoare, acum se află în fața primului său turneu.

La numai numai 13 ani, ea va face un adevărat maraton pianistic, prezentând un program deosebit de dificil, dar și de atrăgător, publicului din 6 orașe.

Opusuri de: Bach, Haydn, Liszt, Dohnanyi, Ceaikovski, Scriabin și Enescu vor putea fi ascultate în versiunea interpretativă a Evei Garet la Galați, Mogoșoaia, Onești, Tecuci, Sinaia și Suceava.

Primul eveniment din cadrul turneului va avea loc vineri 24 mai 2019, de la ora 18 și va fi găzduit de impresionantul Palat Episcopal din Galați, Sediul Muzeului Istoriei și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Accesul se face prin strada Domnească, nr. 141.

Vor urma: Palatul Mogoșoaia (duminică 26 mai), în finalul Mogoșoaia ClasicFest ediția a VIII-a, Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești (joi 30 mai), Ateneul din Tecuci (vineri 31 mai), Castelul Peleș din Sinaia (sâmbătă 1 iunie) și Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” din Suceava (duminică 2 iunie), în cadrul Galei Concursului “Lira de aur”.

Eva Garet, născută la București pe 10 mai 2006, studiază pianul de la vârsta de 5 ani. Este eleva profesoarei Mihaela Zamfirescu, în clasa a VI-a la Colegiul Național de Muzică “George Enescu”. A câștigat premii întâi, premii întâi de excelență sau mari premii la numeroase competiții din România: Pro Piano, Millennium Piano, Gradus ad Parnassum, Victor Giuleanu, Ada Ulubeanu, Piano ArtIS și Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală. In 2016, la numai 10 ani, Eva Garet devine cea mai tânără câștigătoare a trofeului “Lira de Aur”, prestigioasa competiție a tinerilor muzicieni sub 18 ani. Concursul “Lira de Aur“ acordă începând cu ediția a 40-a Premiul special “Eva Garet“ celui mai tânăr finalist.

In 2017, Eva câștigă trofeul “Dinu Lipatti” al concursului “Drumul spre celebritate” între concurenți cu vârste până la 26 de ani, iar un an mai târziu cucerește singurul premiu I la primul concurs internațional "Mihaela Ursuleasa", câștigă premiul întâi la “1st Ricard Viñes Piano Kids and Youth” din Spania, competiție sub emblema Alink-Argerich, devine primul pianist român laureat la “Ettlingen International Piano Competition” din Germania, una dintre cele mai prestigioase competiții pianistice pentru juniori din lume.

De asemenea tot în 2018, la numai 11 ani, Eva Garet debutează la Sala Radio în compania Orchestrei de Cameră Radio, sub bagheta dirijorului Stefan Novak, în Concertul pentru pian și orchestră nr. 23, K488 de W.A. Mozart, transmis în direct de Radio România Muzical și Radio România Cultural. Urmează imediat colaborarea cu Filarmonica “Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, sub bagheta profesorului Bogdan Vodă. În ianuarie 2018 Eva Garet debutează pe scena mare a Ateneului Român, acompaniindu-l pe Alexandru Tomescu în “Balada” lui Enescu, ocazie cu care interpretează și Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu. Eva este de asemenea invitată în martie 2018 la “Stagiunea de marți seara” într-un recital extraordinar la Sala Mică a Ateneului Român, iar în iunie 2018 Eva este prezentă pe scena ediției cu numărul 7 a “Mogoșoaia ClasicFest”.

In 2015 Eva a jucat în producția cinematografică olandeză “Disappearance” (Verdwijnen) în regia lui Boudewijn Koole, interpretând lucrări de Grieg, Schubert și Mendelssohn, sub regia muzicală a lui Alex Simu. In 2018, “Disappearance” câștigă Premiul BUMA pentru “Cea mai bună coloană sonoră într-un film artistic”.

De curând a obținut Mențiunea de onoare câștigată la categoria pian a dificilului Concurs Internațional Concertino Praga.

Toate spectacolele din cadrul Turneului “Citadele Muzicale”, ediția a VIII-a, sunt caritabile, fondurile strânse prin donații la manifestările amintite fiind destinate campaniei “Viitorul artei”, având ca scop sprijinirea tinerilor muzicieni foarte valoroși.