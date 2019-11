Eva Parmakova – noua revelație a muzicii pop din Bulgaria, lansează clipul piesei „Drum”

La doar 18 ani, Eva Parmakova este noua revelație a muzicii pop din Bulgaria și lansează cel de-al treilea single „Drum” – o piesă compusă într-o tabără de songwriting de la Sofia.

„Melodia s-a născut din multă energie pozitivă. Imediat cum am finalizat piesa, toți cei care erau la studio au început să danseze. A fost foarte emoționant! Să faci muzică este, într-adevăr, ceva magic!”, a spus artista.

Pentru videoclipul piesei „Drum”, Eva a lucrat cu o echipă fresh extrem de apreciată 24/7 Video Production care a reușit să-i pună în valoare mișcările de dans și vibe-ul energic.

Cariera muzicală a Evei a fost influențată de participarea în finala X Factor Bulgaria și de semnarea unui contract cu casa de discuri Virginia Records.

Eva are în repertoriu piesele ”Ti Gubish” și ”Tell me right” – o colaborare cu DJ-ul și producătorul elvețian-italian Fabrizio Parisi. ”Tell me right” a fost una dintre cele mai difuzate piese pe MTV Dance, precum și pe alte canale de muzică.

Artista și-a descoperit pasiunea pentru muzică pe când avea 6 ani și făcea parte din cor. Eva provine dintr-o familie de muzicieni: bunicul ei este renumitul tenor Lubomir Bodurov.

Link YouTube: https://youtu.be/tB81Ms7zyQw