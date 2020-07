Expoziție Fellini, EducaTIFF, concerte și teatru la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca devine unul dintre cele mai animate spații ale TIFF, la cea de 19-a ediție (31 iulie – 9 august). Cu un program ce începe dimineața, la 10.00, și se întinde până noaptea târziu, muzeul găzduiește proiecțiile EducaTIFF pentru copii și adolescenți, expoziții, concerte, spectacole de teatru.

EducaTIFF debutează sâmbătă, 1 august, și timp de 7 zile va avea în program de vizionări matinale cu filme destinate copiilor și adolescenților. Pe ecranul LED din curtea Muzeului de Artă, de la ora 10:00, tinerii sunt așteptați să descopere o selecție de 7 lungmetraje și un scurtmetraj, fiecare având la final rezervată o secțiune de discuții libere. Recomandările pentru cei mai mici spectatori (7-13 ani) includ Clubul copiilor urâți un film de acțiune plasat în viitor, o lecție despre discriminare, Tânăra Juliette, un film despre perioada de pubertate, cu transformările și provocările ei, și o dimineață rezervată redescoperirii animației românești cu scurtmetrajul Opinci, urmat de Călătoria fantastică a Maronei.

Adolescenții pot reflecta asupra perioadei de izolare cu Întuneric sau rezona cu aventurile a doi frați din În gura leului. Diva Finlandei le este dedicat tot lor, un film despre bullying, așteptări irealiste și încredere în sine.

Imagini inedite cu Fellini



Cinci expoziții pot fi vizitate la Muzeul de Artă, pe toată perioada festivalului. În anul centenar Federico Fellini, personalitatea acestuia este reflectată la TIFF, pe lângă retrospectiva de filme, și de Lights on! Fellini’s 8 ½, expoziția de fotografii inedite din colecția Maraldi, realizate de Paul Ronald pe platourile de filmare ale capodoperei regizorului italian. Organizată de Centro Cinema Città di Cesena, Regione Emilia Romagna, cu sprijinul Camerei de Comerț Italiană pentru România și Consulatului onorific al Republicii Italiene la Cluj-Napoca, expoziția ne dezvăluie momentele unice ce se petrec în spatele camerei de filmat, cu un Marcello Mastroianni seducător și îndrăzneața Claudia Cardinale în prim plan, alături de Fellini.

Pandemia COVID-19 este tema principală a două expoziții, Artiști împreună și Jurnal de pandemie, în care artiști din țară și străinătate oferă reflecții imediate asupra perioadei de criză prin care trecem. FAR | 12 Fotografi de Arhitectură din România propune o incursiune generoasă în dimensiunea fotografiei arhitecturale, un domeniu emergent în spațiul românesc, în timp ce „Călătorie în lumea lui Dem” e șansa (re)descoperirii unui pionier al fimului de animație românesc. Mulțumită eforturilor de recuperare a operei sale, inițiate de platforma Dem Creativ, planșe originale din filmul de animație Capra cu trei iezi, lucrări de artă plastică, desene, ilustrații, fotografii pot fi văzute acum de public. Fragmente din animații și imagini filmate de Dem Demetrescu în perioada 1936-1939 sunt înglobate în România etnografică. Restituiri Dem Demetrescu, cine-concertul susținut de Irina Margareta Nistor & Foley'Ala miercuri, 5 august, ora 19:00, în curtea Muzeului de Artă.

Concerte cu intrare liberă



Vița de Vie în corzi Live@Awake este înregistrarea unei reprezentaţii speciale din cadrul Festivalului Awake 2018, când trupa a concertat cu Filarmonica de Stat Târgu Mureş, și care se va proiecta pe 4 august. Koszika & The HotShots mixează genuri ca bossa nova cu folclor unguresc, ritmuri de mahala cu swing, toate presărate cu acorduri jazzy şi ritmuri funky, într-un concert ce va avea loc pe 5 august. Pe 6 august, trupa Essential Notes vine cu jazz modern, iar Uncut Live, un proiect al Greenpeace și Isobar România, aduce sunetele pădurilor virgine în mijlocul orașului, pe 7 august. Despre concerte ce nu au mai putut avea loc vedem în Festival (No Festival), documentarul realizat de echipa Electric Castle pentru a marca absența festivalului în acest an, din cauza pandemiei. Evenimente cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, pe baza unui bilet cu valoare zero.

O întâlnire între trupa de teatru Reactor și publicul TIFF e programată duminică, 2 august, și joi, 6 august. Jucat live, dar transmis pentru public pe ecranul din curtea Muzeului de Artă, Exeunt, în regia lui Bobi Pricop, este un videopoem performativ creat în perioada carantinei și propune o redescoperire a lumii din singurătate. Actorii se vor afla alături de spectatori la final.