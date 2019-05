”Fata sihastră” – Nadia Trohin - și pianistul Mircea Tiberian vă invită la JAZZ la Sala Radio!

În fiecare lună, Big Band-ul Radio, dirijat de cunoscutul compozitor Ionel Tudor, propune publicului o întâlnire cu jazz-ul și pop-ul de calitate la Sala Radio!

După nume ca Paula Seling, Nico, Luiza Zan, Marta Hristea, Berti Barbera sau solistul italian Walter Ricci, joi, 23 mai (19.00), invitații speciali ai serii sunt Nadia Trohin (voce) și Mircea Tiberian (pian).

Născută la Chișinău, Nadia Trohin a studiat la Universitatea de Muzică București și a fost solista trupei Millenium și membră a grupului vocal Jazzapella. Este cunoscută de public și sub numele de „Fata sihastră”, după succesul melodiei cu același nume, pe care a interpretat-o ca solistă a formaţiei „Millenium”.

Colaborarea sa cu pianistul Mircea Tiberian a început în 2011, când cei doi au înregistrat albumul “La margine de Bucureşti”. Cariera Nadiei înseamnă colaborări cu nume importante ale jazz-ului din țară și din străinătate, alături de participări la festivaluri de profil.

În 1991, Mircea Tiberian a creat secția de jazz din cadrul Universității de Muzică București, pe care o coordonează, dedicându-se astfel și descoperirii și formării noilor talente, pe lângă activitatea sa de muzician de jazz.

A debutat de Festivalul Internațional de Jazz de la Sibiu (1974) și a colaborat de-a lungul anilor cu apreciați muzicieni din țară și din străinătate, ca Larry Coryell, Tomasz Stanko, Herb Robertson, John Betsch, Ed Shuller, Nicholas Simion, Maurice de Martin, Johnny Răducanu, Aura Urziceanu, Anca Parghel ș.a. Printre albumele sale recente se numără Viața Lumii (Jazz and More, 2003), Lumini (La Strada, 2003), Palindrome (Jazz and More, 2004), Shining of the Abyss (Jazz and More, 2004), Notes on Music and Music Notes – double CD (Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2005), Dark (Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2006), November (Openart Records, 2008) și Ulysses (Openart Records, 2008).