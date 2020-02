Februarie dă tonul recitalurilor de chitară lunare de la Institutul Cervantes din București

user

Institutul Cervantes din București inițiază, pe 24 februarie, o colaborare inedită cu Universitatea Națională de Muzică București: lunar, în Sala Auditorium a Institutului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38, iubitorii de muzică din capitală vor putea lua parte la o serie de recitaluri de chitară, cu acces gratuit.

Proiectul debutează cu două recitaluri susținute de Ovidiu-Andrei Pintilie și Iosif Constantinescu, studenți ai compozitorului, chitaristului și profesorului Cătălin Ștefănescu Pătrașcu, conf. univ. dr. al Universității Naționale de Muzică București.

Repertoriul oferit de Iosif Constantinescu este compus din piesele Junto al Generalife de J. Rodrigo, Songe capricorne de R. Dyens, Gavotte en Rondoi de J.S. Bach, Asturias de I. Albeniz, iar Ovidiu-Andrei Pintilie va interpreta Lachrime Pavan de John Dowland, Prelude BWV 995 de J.S. Bach, Le Depart de Napoleon Coste. Cei doi muzicieni vor oferi și un moment de duo la chitară, cu piese compuse de Cătalin Ștefănescu-Pătrașcu, Lento Cantabile, Astor Piazzolla, Primavera Porteña, și Manuel de Falla, Danza del Molinero.

Născut în anul 1997, Iosif Constantinescu a început cursurile de chitară la vârsta de 7 ani, la Școala de Arte „Iosif Sava” din București, unde a absolvit sub îndrumarea profesorului Răzvan Grigorescu, apoi a urmat 4 ani la Colegiul Național de Artă „Dinu Lipatti” din București, la clasa domnului profesor Andrei Aurelian. În prezent, este student la Universitatea de Muzică din București, la Facultatea de Interpretare Muzicală, sub îndrumarea maestrului Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu. A obținut numeroase premii naționale, cât și internaționale, cele mai importante fiind Premiul I la Concursul Internațional de Interpretare „George Georgescu”, Premiul I la Concursul Național „Tinere Talente”, Premiul al III-lea la Concursul Internațional „Talente în Afirmare”, Premiul al III-lea la Transilvania International Guitar Festival, secția Muzică de cameră, Premiul al III-lea la Concursul Internațional „Eduard Pamfil” din București. A participat la numeroase cursuri de măiestrie sub îndrumarea unora dintre cei mai apreciați profesori și interpreți din lume, precum: Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu, Mihai Cojocaru, Tudor Niculescu-Mizil, Pablo Márquez, Gabriel Bianco, Marco Tamayo, Rafael Aguirre, David Pavlovits etc.

Ovidiu-Andrei Pintilie și-a început studiile de chitară la vârsta de 10 ani la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamț, iar în prezent, este student în anul IV în cadrul Universității Naționale de Muzică București la clasa mentorului său, conf. univ. dr. Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu. A fost premiat la diferite concursuri și festivaluri, printre care se numără Premiul I la Concursul Internațional „George Georgescu” (Tulcea), Premiul I la Concursul Internațional „Miniatura Romantică” (Galați), mențiune în cadrul Festivalului Internațional de Chitară Transilvania (Cluj Napoca), Premiul al II-lea la Concursul de Chitară „Tinere Talente” (București), Premiul al III-lea la Festivalul de Chitară „Eduard Pamfil” (București), Premiul Special în cadrul Festivalului Internațional de Chitară de la Sinaia. Datorită participării la diverse festivaluri de chitară, a reușit să ia cursuri de măiestrie cu renumiți profesori și interpreți de chitară clasică, precum Jeremy Jouve, Raphaella Smits, Marcin Dylla, Johannes Möller, Florian Larousse, Gabriel Bianco, Pablo Márquez și mulți alții. A susținut diferite concerte, printre care un recital în cadrul Festivalului „Serile de Chitară” din București la Palatul Suțu, un concert în cadrul stagiunii UNMB „Noi dăm Tonul”, sub bagheta dirijorului Bogdan Vodă, cât și un concert pe scena Ateneului Român.