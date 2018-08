Festivalul AWAKE 2018 pe domeniul Teleki din Gorneşti

AWAKE, primul festival boutique din România îşi deschide porţile vineri, pe domeniul Teleki din Gorneşti, Mureş. Printre trupele internaţionale şi locale vor urca pe scena AWAKE, se numără The Cube Main Stage: Morcheeba, Milky Chance, Wilkinson, The Subways, Fink, Subcarpaţi, Ivan & The Parazol, Mihail, Fran Palermo şi mulţi alţii. În plus, trupa Viţa de Vie va susţine primul concert simfonic "În Corzi", alături de Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş.