Festivalul de muzică nouă la Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" vă invită la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional MERIDIAN. În calitate de co-producător, Casa Artelor „Dinu Lipatti” va organiza în perioada 8-11 noiembrie 2018, în Salonul de muzică, de la orele 18, patru seri dedicate muzicii noi.

Programul va cuprinde lucrări muzicale în primă audiție absolută sau în primă audiție în România, patru conferințe pe teme muzicale, șapte recitaluri camerale în care arta sunetelor va fi însoțită de poezie, live electronics.

Joi, 8 noiembrie, mzicologul dr. Irina Hasnaș va susține conferința „Dinu Lipatti creator” în care va aborda latura mai puțin cunoscută a pianistului, cea de compozitor. Seara va continua cu două recitaluri, primul fiind cel al flautistului Cătălin Oprițoiu care va interpreta: Thomas Beimel (Germania) - das tor des kusses, Lidia Ciubuc – Triptic, George Balint – De unul singur, p.a.a., Tiberiu Olah – Sonata, Dinu Lipatti – Introducere și Allegro. Al doilea recital va fi susținut de mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Diana Vodă ce vor aborda un repertoriu exclusiv românesc: Zeno Vancea - Moină, versuri George Bacovia, Diana Vodă - Anotimpuri, 5 lieduri, versuri Lucian Blaga, Dinu Savu – Singur, versuri James Joyce, Olguța Lupu – Viziune, versuri Marin Sorescu, Cornel Țăranu - Tu reviendras I și II din ciclul 5 Tzara lieds, versuri Tristan Tzara, Felicia Donceanu – Balet - din ciclul Odinioară, versuri George Bacovia, Nicolae Coman - Sufletele fântânilor, versuri Mariana Dumitrescu, Valentin Gheorghiu – Transfigurare, versuri Tudor Arghezi, Dinu Lipatti - Deux ariettes oublies din ciclul Cinci lieduri, versuri Paul Verlaine.

Vineri, 9 noiembrie, muzicologul dr. Laura Manolache va susține conferința „Modele enesciene în creația compozitorilor „Generației de aur”. Va urma recitalul susținut de Duo Cello Jaya format din violoncelista Ella Bokor și violoncelistul Mircea Marian ce vor aboda un repertoriu divers: Ultan O'Brien (Irlanda) – Letters, Vlad Răzvan Baciu - The nightmare of light, Mariela Rodriguez (Cuba) - Switch on, swich off, Lara Poe (Finlanda/SUA) - Kimberlite, Aurelian Băcan - Frumoasa și bestia. Invitatul special al serii este Doron Kaufman din Israel ce va susține o sesiune de live electronics cu a sa compoziție aflată în prima audiție absolută „Abstract build”. Seara va continua cu recitalul violonistei Luminitza Petre și pianistei Ioana Maria Lupașcu ce vor interpreta repertoriu românesc: Ioan Dobrinescu - Sonatur pentru vioară solo, Theodor Grigoriu – Sonata pentru vioară și pian Bizanț dupa Bizanț (III), Dinu Lipatti – Sonatina pentru vioară și pian.

Sâmbătă, 10 noiembrie, compozitorul Prof. univ. dr. DHC Dan Dediu va sintetiza în cadul conferinței „Fermentul lăutăresc în muzica românească”. Vor urma două recitaluri, primul susținut de pianista Mădălina–Claudia Dănilă care va interpreta lucrări în primă audiție absolută și lucrări în primă audiție în România: Dinu Lipatti – Nocturna în fa diez minor, Mihail Vîrtosu - Sonata (Sonata, Interludiu, Toccata), p.a.a., Alexandru Hrisanide (Olanda) – Sonata a III-a, p.a.r., Paul Rogojină – Sonata a V-a pentru pian solo, p.a.a., Ghenadie Ciobanu (Republica Moldova) – "...cette fois-ci à Paris", Fantasia quasi una Sonata, Dan Bălan – Croquis, pentru pian p.a.a. Al doilea recital va fi susținut de Trio Mozaic în al cărui componența sunt Oana Spânu-Vișenescu la vioară, Diana Spânu Dănilă, la pian, Emil Vișenescu la clarinet, invitat special – tânărul violoncelist Valentin Simion. În program: Laura Ana Mânzat - Fancy a quattro, pentru clarinet, pian, vioară și violoncel, Carmen Petra Basacopol - Sonata pentru clarinet si pian, p.a.a., Elena Apostol - Trio pentru vioară, clarinet și pian, Vladimir Scolnic (Israel) – Uncertinity pentru clarinet bas solo, p.a.r., Dinu Lipatti – Fantezie pentru vioară, clarinet bas și pian, aranjament în p.a.a., Felicia Donceanu – Coline albastre pentru clarinet, vioară și pian.

Duminică, 11 noiembrie, Prof.univ.dr. habil. Ion Bogdan Ștefănescu va susține conferința cu tema „Flautul – revelația secolului al XX-lea în peisajul musical”. Va urma recitalul de voce și pian susținut de soprana Bianca Manoleanu, pianistul Remus Manoleanu, soprana Stanca Manoleanu și pianistul Roman Manoleanu. Programul cuprinde: Pascal Bentoiu - Trei Sonete, versuri Mihai Eminescu („Afară-i toamnă... ”, „Sunt ani la mijloc...”, „Când însuși glasul...”), Cornelia Tautu - Poarta și zgomotul, versuri Șerban Codrin, Dinu Lipatti - Din ciclul Cinci cântece, versuri de Paul Verlaine, op.9 ( „Green”, „Les Pas”, versuri de Paul Valéry), Dan Voiculescu - 6 Hai-ku, versuri de poeți japonezi, Alexandra Gherciu – din ciclul Patru cântece, versuri de Lucian Blaga, p.a.a. („Focuri de primăvară”, „Inima pădurii”), Gheorghe Firca - Despre scuturarea salcâmilor, versuri Pavel Șușară, Oddvar Lönner (Norvegia) din ciclul Mein blaues Klavier, versuri Else Lasker- Schűler – p.a.r., („Abend | Hingabe”, „Mein blaues Klavier”), Nicolas Bolens (Elveția) - Trois chants pour soprano et piano sur des poèmes d`Adonis, p.a.r.(„L`oiseau”, „Desert/ Narcisse se précipite...”, „Chants pour l`amour”), Luigi Dallapiccola (Italia) - Patru poeme, versuri de Antonio Machado („Primavera”, „Ayer soñé que veia”,„Señor, ya mearrancaste lo que yo mas queria”, „Primavera”), Igor Stravinski (Rusia/SUA) - No word from Tom, arie din opera The Rake`s Progress, André Previn (Franța) – „I want magic”, arie din opera A streetcar Named Desire, p.a.r.

