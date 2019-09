Festivalul Enescu: Orchestra Simfonică Academică de Stat "Evgheni Svetlanov" din Rusia, miercuri și joi la TVR

Miercuri, 11 septembrie de la ora 20.00 şi joi, 12 septembrie de la ora 19.30, în cadrul Festivalul Enescu, din seria Mari Orchestre ale Lumii , la TVR 3 urmăriţi în direct concertele susţinute de una dintre cele mai vechi şi prestigioase orchestre la nivel internaţional

Din seria Mari Orchestre ale Lumii, la TVR 3 puteţi urmări în direct de la Sala Palatului concertele susţinute de Orchestra Simfonică Academică de Stat "Evgheni Svetlanov" din Rusia. Una dintre cele mai vechi şi prestigioase la nivel internaţional, Orchestra Simfonică Academică de Stat "Evgheni Svetlanov", cunoscută în limba engleză şi ca Orchestra Simfonică de Stat a Rusiei, împlineşte, în acest an, 83 de ani de existenţă. Afirmându-şi valoarea pe principalele scene ale lumii, orchestra reprezintă un etalon al culturii muzicale din Rusia şi al excelenţei.



Miercuri, de la ora 20.00 şi joi, 12 septembrie de la ora 19.30, în cadrul Festivalul Internaţional George Enescu, Orchestra Simfonică Academică de Stat "Evgheni Svetlanov" din Rusia vine cu un program special, sub bagheta a doi dirijori de renume. Pe parcursul a două zile ne vom delecta cu piese semnate de compozitori diverşi, de la Ceaikovski şi Şostakovici, la contemporanul Aleksei Retinsky - care, la cei 32 de ani, reprezintă deja un reper pentru melomanii din Europa şi SUA – în ceea ce priveşte muzica simfonică, de cameră şi electronică.

Astfel miercuri, 11 septembrie, de la ora 20.00 – la TVR 3 şi în simulcast cu TRINITAS TV, Orchestra Simfonică Academică de Stat "Evgheni Svetlanov" din Rusia sub bagheta directorului său artistic, dirijorul Vladimir Jurowski, va oferi publicului un program semnat de Aleksei Retinsky - De profundis, Dmitri Şostakovici - Concertul nr. 2 op. 102 în Fa major pentru pian şi orchestră şi George Enescu - Simfonia a II-a op. 17 în La major. Solistă este pianista Alexandra Silocea - cea care în 2012, după debutul cu London Philarmonic Orchestra, sub bagheta aceluiaşi Vladimir Jurowski, a fost caracterizată ca fiind o "pianistă de o eleganţă supremă".

Joi, 12 septembrie, de la ora 19.30, la TVR 3, în transmisiune directă de la Sala Palatului, aceeaşi orchestră dirijată de Gabriel Bebeşelea va aduce piesele lui George Enescu - Pastorala-fantezie, Erich Korngold - Concertul op. 35 în Re major pentru vioară şi orchestră şi Piotr Ilici Ceaikovski - Simfonia Manfred. Solist: violonistul Ray Chen, unul dintre cei mai aclamaţi artişti ai momentului, despre care reputatul violonist Maxim Vengerov spunea că este “un muzician plin de calităţi, cu un sunet proaspăt, plin de vitalitate și de lumină”.



Sursa foto: festivalenescu.ro