Festivalurile verii 2019 în Italia: evenimente de neratat, între muzică, dans, design şi arte vizuale

În Italia, în orice loc, respiri cultură.

Roberto Bolle and Friends la Arena di Verona

Pentru al şaselea an, Roberto Bolle and Friends, format conceput de steaua milaneză a baletului, revine la Arena di Verona, pentru prima oară în seri consecutive, pentru a se întâlni cu un public mereu mai numeros, interesat de unicitatea evenimentului.

Ideea spectaculoasei Gale s-a născut în 2000, din dorinţa aceluiaşi excelent dansator şi coregraf Roberto Bolle, cu scopul de a duce marele dans în locuri în care această formă de artă nu ajunge de obicei. Din 2008, succesul a fost enorm în întreaga lume, de la sacrul Dom din Milano la Piazza del Plebiscito din Napoli, şi de la Piazza San Marco din Veneţia la Templele din Agrigento, de la Giardino di Boboli din Florenţa la New York City Center, emoţionând şi entuziasmând de fiecare dată mii de spectatori. Din 2018, Roberto Bolle este şi protagonistul şi directorul artistic al OnDance, sărbătoare a dansului din Milano, cu iniţiative privind dansul sub orice formă.

În 16 şi 17 iulie se reia magia în anticul amfiteatru veronez, cu un program original şi eclectic, cu 10 staruri ale Dansului internaţional, conduse, evident, de Roberto Bolle, Étoile al Teatrului alla Scala din Milano şi Prim Dansator al American Ballet Theatre din New York, şi ilumnat de sugestivul design de lumină al lui Valerio Tiberi.

Cei 9 Prieteni sunt talente extraordinare din întreaga lume, reunite în mod excepţional pentru evenimentul de la Verona. Este aşteptată revenirea lui Angelo Greco şi a Misei Kuranaga (ambii Prim Dansatori ai San Francisco Ballet) cu clasicul Pas de deux din Coppelia şi cu rafinatele Serate muzicale ale lui Britten. De la Baletul din Zürich vine Prim Balerina Elena Vostrotina, protagonista a două coregrafii de William Forsythe, printre care Pas de deux.

Rus de origine şi Dansator Principal al American Ballet Theatre, Danil Simkin propune un solo inedit, Les Bourgeois, şi celebrul Pas de Deux din Don Quijote, împreună cu georgiana Maia Makhateli, Dansatoare Principală a Dutch National Ballet. Cei doi prim balerini de la Teatro alla Scala din Milano, Timofej Andrijashenko şi Nicoletta Manni oferă Grand Pas Classique de Auber, în timp ce Alexandre Riabko (Dansator principal al Hamburg Ballett) şi artista invitată Stefania Figliossi sunt implicaţi împreună cu Bolle într-un dans pe sunetele contemporane ale lui Simon&Garfunkel şi ale Serenadei de Amerigo Ciervo (iMusicalia, grupul folk dedicat cercetării şi propunerii muzicii populare sunite).

Programul este completat cu o piesă originală, care uneşte poezia şi tehnologia, realizată special pentru acest eveniment: Waves, în coregrafia lui Massimiliano Volpini pe muzica lui Davide “Boosta” Dileo, fondatorul grupului folk italian Subsonica. Roberto Bolle dansează un incredibil balet cu laserul, care promite efecte de lumină inedite şi magice în spaţiul Arenei din Verona

„In wine the truth”: cinema, arhitectură (şi vin) în cramele din Toscana

Cei mai importanţi arhitecţi italieni sunt solicitaţi să metamorfozeze cramele în adevărate opere de artă. Posesorii acestor edificii au început să fie preocupaţi tot mai mult de modernizarea lor odată cu cea a vestitelor vii. Ei lasă loc liber inventivităţii, deschizând uşile culturii, care merge mână în mână cu unduirile colinelor, cu peisajul care le înconjoară. De multe ori, laboratoarele de cercetare sunt cuprinse în structuri de sticlă rafinate, rampe spectaculoase leagă spaţiile.

Din 25 iulie în 15 octombrie, cramele din Toscana vor fi scene excepţionale pentru proiecţii de filme de arhitectură. Mari firme internaţionale de arhitectură, ca Renzo Piano, Tobia Scarpa, Mario Botta, au intervenit în anii 90 pentru a schimba faţa cramelor locale, construcţii care nu privesc numai vinul, ci şi valorificarea peisajului prin design şi cinema.

Reţeaua Toscana Wine Architecture şi ProViaggiArchitettura, în colaborare cu Milano Design Film Festival prezintă In wine the truth, o serie de întâlniri menite să unească trei pasiuni: vinul, arhitectura şi cinema-ul. Un dialog între prima şi a şaptea artă, înveselit de degustări de vinuri de calitate, puse într-un context care nu este neutru, ci contribuie la sublinierea conţinutului.

Manifestarea începe la Crama Salcheto la Montepulciano cu Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus de Niels Bolbrinker şi Thomas Tielsch, o poveste pentru adevăraţii pasionaţi care oglindeşte Bauhausul şi modul lui de a percepe viaţa. Ea continua în 2 august la Caiarossa, la Riparbella, cu Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece de Kenneth Love, un film puţin cunoscut în Italia şi care introduce într-o arhitectură captivantă, între artă şi natură.

În 8 august, va veni rândul cramei Rocca di Frassinello, de la Gavorrano, cu pelicula Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop, semnat de Francesca Molteni, prezentat în avanpremieră anul trecut la MAXXI şi care povesteşte naşterea, organizarea, funcţionarea şi proiectele Arhivelor de Proiecte ale lui Renzo Piano, între experiment şi mărturii.

În 22 august, la Petra, la Suvereto, va fi proiectat My Architect: il viaggio di un figlio de Nathaniel Kahn, nominalizat în 2003 la Premiul Oscar la categoria Cel mai bun documentar. Este povestea lui Louis Kahn, unul dintre arhitecţii celebri de după cel de al Doilea Război Mondial.

Proiecţiile lunii august se încheie în 29, la crama Montalcino cu Palladio, de Giacomo Gatti, un itinerar pe drumul care urmăreşte revoluţia şi contemporaneitatea acestui mare arhitect.

În 6 septembrie continuă activităţile la Fattorie delle Ripalte în Insula Elba, cu Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose, de Elia Romanelli, un documentar despre extraordinarul arhitect care se defineşte drept un designer “poet” îndrăgostit de viaţă, şi despre mutiplele sale forme.

Parcursul cinematografic In wine the truth se încheie în 15 octombrie la Colle Massari, la Cinigiano, cu producţia Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island a cineastului Jake Gorst din 2012, neprezentată încă publicului italian.

Toscana Wine Architecture, constituită în 2017, reuneşte 14 crame de design (Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) care au făcut investiţii semnificative şi au hotărât să puncteze pe o strategie comună pentru a promova teritoriul prin legătura între vin şi arhitectură, conjugând-o cu arte ale ospitalităţii…

Nopţi dedicate arhitecturii, artei şi designului

De pe litoralul de la Marzocca di Senigallia, pe coasta Adriaticii, unde manifestarea Demanio Marittimo. Km-278, curatoriată de Cristiana Colli e Pippo Ciorra, va prilejui nopţi albe pe plajă cu discuţii despre arhitectură, design şi arte vizuale până în apropiere de Palermo, la Castelbuono, unde la muzeul condus de Laura Barreca va putea fi ascultată muzică indie şi rock alternativ cu ocazia Ypsigrock Festival, există evenimente cu totul speciale.

Demanio Marittimo va începe, pe Litoralul adriatic, în 19 iulie, în faţa Madonninei del Pescatore şi va dura de la ora 18:00 la 6 dimineaţa. Este al 9-lea an în care are loc noaptea dedicată arhitecturii, artelor şi designului.

Proiectul este promovat de revista MAPPE, editată de Gagliardini Editore, avându-l ca director editorial pe Cristiano Toraldo di Francia, în colaborare cu MAXXI, Muzeul Artelor secolului XXI al provinciei Senigallia din Regiunea Marche.

Manifestarea va găzdui şi întâlnirea dintre public şi protagonişti internaţionali ai culturii contemporane, graţie unui context internaţional de proiectare a spaţiului public, care implică tinere talente italiene ale arhitecturii. După Royal College of Art din Londra, prezentă anul trecut, acum este rândul Facultăţii de Arhitectură din Zagreb. Punctul de plecare şi firul conducător este întotdeauna dimensiunea adriatică, ca geografie, imaginar, platformă multidisciplinară şi multi culturală. Tema acestei ediţii este Eurotopia, în acelaşi timp o utopie şi un spaţiu al reprezentării şi dezvoltării sociale, culturale şi profesionale. De altfel, aceasta a fost şi tema centrală a Pavilionului Belgiei la Bienala de Arhitectură din 2018. Vor fi discuţii cu autorii, grupul Traumnovelle din Bruxelles/Paris. Dialogul despre arhitectură îl va include şi pe curatorul Pavilionului German din 2018, Lars Krückeberg, de la Grupul GRAFT din Berlin.

Raportul dintre arhitectură şi recalificarea spaţiului urban va fi explorat în relaţie cu unele experienţe în curs în provincia italiană, cum ar fi Muzeul M9 din Mestre.

Urmărind acest fir şi mutând reflectorul asupra artei, Franco Noero va povesti despre dezvoltarea galeriei sale în relaţie cu diferite locuri din oraşul Torino, de la Fetta di Polenta (Sărbătoarea mămăligii) la Piazza Carignano şi până la spaţiul industrial din strada Mottalciata.

Va fi amintită istoria proiectului cu Marco De Michelis pentru aniversarea a 100 de ani de existenţă a Bauhaus-ului. Se vor explora evoluţiile designului pentru comunicare, cu interacţiunile sale digitale şi multimedia, împreună cu Alessandro Masserdotti de la Studioul DOTDOTDOT din Milano...

Maestrul Teritoriului celebrat la această ediţie va fi arhitectul şi urbanistul Giancarlo De Carlo, într-o convorbire cu Marco De Michelis, Margherita Guccione şi Paola Nicolin, în timp ce Grupul Radioarchitettura va prezenta o cercetare despre absolvenţii din Marche expatriaţi.

Pe malul mării de la Demanio Marittimo au păşit în aceşti ani artişti, designeri, arhitecţi, gânditori ca Adrian Paci, Sislej Xhafa, Alfredo Jaar, Daniel LIbeskind, Stefano Boeri, Mario Cristiani, Mario Cucinella, Ippolito Pestellini, Mazzanti, Cristiano Toraldo, Edoardo Boncinelli, James Taylor Foster…

Desfăşurată între 8 şi 11 august la Castelbuono, cea de a 23-a ediţie a Ypsigrock Festival cel mai singular festival de muzică rock alternativ din Italia, este punctul de referinţă al tuturor pasionaţilor de cultură indie. Ypsigrock este o alegere de calitate şi forţa lui constă în acoperirea tuturor laturilor cele mai fascinante. E ca şi cum ai face un salt în timp: marea scenă de la poalele fabulosului Castello normand de la Castelbuono are în jur burgul medieval invadat de spectatori. Oameni provenind din întreaga Europă sosesc la această grandioasă interferenţă a culturilor, care se petrece în inima unei Sicilii mai puţin cunoscute.

În Piazza Castello cei mai mari artişti internaţionali evoluează într-un fascinant amfiteatru. Scena Principală a Festivalului Ypsigrock este o adevărată bijuterie, cuprinsă între Arcul medieval şi Castello. Fascinaţia libertăţii de expresie între tendinţe culturale noi şi vechi asigură un fantastic weekend de august .

În 2016, pentru prima dată, un festival italian a intrat pe lista scurtă a European Festival Awards, selecţionat la categoria Best Small Festival. De-a lungul anilor, la Festival au participat artişti precum Editors, Mogwai, Daughter, Savages, Moderat, Battles, Metronomy, Primal Scream, Future Islands, Caribou, Belle & Sebastian, Dinosaur Jr., Mudhoney... Ypsigrock, a fost şi scena de debut în Italia a unor mari nume ale muzicii mondiale, printre care Jon Hopkins, Alt-J, SOHN, Django Django, Hinds, Fat White Family.

Din 27 iulie până în 14 august, la Locorotondo, în inima regiunii Puglia, are loc Locus Festival care anul acesta împlineşte 15 ani.

Pentru cea de a 15-a ediţie, Locus Festival, găzduit de Valle D’Itria şi de oraşul vechi Locorotondo, îşi reînnoieşte logo-ul clasic circular cu metafora focului interior, alimentat de muzica bună internaţională. Un repertoriu artistic de un nivel din ce în ce mai înalt îl clasează printre cele mai importante întâlniri din panorama italiană a verii 2019. În acest an, vor veni, printre alţii, MS. Lauryn Hill, Calcutta, Fourter, Colin Stetson, Lee Fields & The Expressions, Colle Der Fomento, Channel One şi Clap!Clap!, în afară de dialoguri şi filme despre miturile muzicii, cu Locus Focus & Movies, o expoziţie dedicată celor 15 ani de festival.

Marca stilistică muzicală a ediţiei va deschide seara inaugurală, la Masseria Mavù, cu abordarea universală şi de avangardă a poliinstrumentistului şi compozitorului francez FKJ aka French Kiwi Juice, precedat de cântăreţul rap/soul italian Mecna. În săptămâna următoare, în 2 august, este programat primul party pe plajă al seriei Locusbay, cu maiestuosul dub reggae al celebrului sound system londonez Channel One, care sărbătoreşte 40 de ani de carieră.

Revine la Locorotondo, în 7 august, concertul live al MS. Lauryn Hill, icoană absolută a muzicii negre mondiale, iar în 9 august soseşte legenda vie a funk & soul american, Lee Fields, acompaniat de bandul său, The Expressions. Ziua următoare este rândul “pop”-ului unuia dintre artiştii italieni cei mai iubiţi ai genului, Calcutta, cu Sud Est Indipendente,

Ultimul mare eveniment, anunţat pentru 11 august, este întâlnirea cu formaţia istorică şi cult a hip hop-ului roman, Colle Der Fomento, autorul albumului Adversus din 2018.

În 14 august, o mare sărbătoare de închidere îl aduce la Masseria Mavù pe legendarul musician englez Four Tet. I se alătură concetăţeanul său, Ben Ufo, într-un eveniment dedicat scenei electronice londoneze.

Kappa FuturFestival 2019, s-a desfăşurat în 6 şi 7 iulie în Parco Dora din Torino. Este unul dintre cele mai bune evenimente dedicate muzicii techno şi house. Clipul de prezentare a acestei ediţii a avut un soundtrack entuziasmant. Imagini a ceea ce se va întâmpla se mişcă pe ritmul piesei Starry Night a lui Peggy Gou, melodie lansată în luna martie a acestui an de DJ-ul coreean care este acum un star mondial al muzicii electronice, prima femeie din Coreea care a cucerit consola Berghain, clubul din Berlin în care numai faptul că intri te transformă în legendă în rândul prietenilor.

Laurie Anderson, în vârstă de 72 de ani, cu privirea şi surâsul hipnotice din momentul lansării unuia dintre cele mai mari succese ale sale, O Superman, se află zilele acestea în Italia pentru a inaugura cea de a şasea ediţie a Terraforma, festivalul internaţional de muzică, experiment muzical şi sustenabilitate ambientală, organizat în pădurea de la Villa Arconati-FAR de la Castellazzo di Bollate, Milano.

“Aş vrea să găsesc cuvintele, limbajul potrivit pentru a risipi spaimele pe care le provoacă momentul pe care îl trăim. Este poate perioada cea mai urâtă şi dificilă din istoria umanităţii, dar nu trebuie să ne lăsăm doborâţi”, a spus ea jurnaliştilor.

Limbajul este tema selecţiei cu care Laurie, considerată una dintre artistele vizionare şi de avangardă din lume, văduva iubitului cantautor şi poet american Lou Reed, dispărut în 2013, va inaugura, pentru prima data în Italia, The Language of the Future.

Fondat în 1989, pe frumoasa cornişă de la Villa Arconati din Castellazzo di Bollate, care până în anii 90 era o reşedinţă privată, Festivalul Muzical de la Villa Arconati se distinge prin forme de artă de toate tipurile, contaminări de genuri şi experimente. Actuala ediţie a început în centrul oraşului cu Batik: Africana Suite, interpretată de Artchipel Orchestra, premiată la Top Jazz drept cea mai bună formaţie italiană, şi Orchestra di Padova, una dintre cele mai longevive şi reuşite exemple de orchestră socială, ambele dirijate de Ferdinando Faraò.

Guido Catalano a prezentat Tu che non sei romantica summer tour, un monolog romantic şi emblematic, inspirat de ultimul roman al poetului-rockstar.

Pentru al şaselea an consecutiv, a continuat colaborarea cu Terraforma, constând de data aceasta într-un concert, Laurie Anderson, artist vizual, compozitoare, muziciană de avangardă, regizoare, poetă urbană, feministă, cu deja amintitul The language of the future care combină naraţiunea, muzica şi producţia video.

În 17 iulie, este anunţat concertul lui Dee Dee Bridgewater, considerată una dintre urmaşele marilor voci feminine ale jazzului. În colaborare cu Bollate Jazz Meeting, Dee Dee Bridgewater aduce la Villa Arconati un repertoriu cu piese recente şi reinterpretări ale muzicii lui Billie Holiday, de la a cărui dispariţie se împlinesc 60 de ani.

În 23 iulie, festivalul ajunge până în Benin cu concertul susţinut de Angelique Kidjo, una dintre cântăreţele cele mai influente şi mai interesante ale continentului african. De curând ea a publicat albumul Celia, un omagiu adus cântăreţei Celia Cruz.

Pentru prima dată, serile festivalului se vor desfăşura anul acesta pe cornişa Faţadei de Sud, mai apropiată de inima Villei Arconati. Este anul în care Fundaţia Augusto Rancilio, propietara vilei, inaugurează cinele elegante în saloane, începând cu ora 19:00.

O altă iniţiativă a Fundaţiei se petrece sub clar de lună. Spectatorii vor fi ghidaţi, după concerte, în grădinile Villei Arconati pentru a privi bolta cerească şi a asculta liniştea naturii.