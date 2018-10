Freddie Mercury, celebrat într-un film biografic, ce va fi prezentat în avanpremieră marţi seară la Londra

Lungmetrajul "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat cântăreţului britanic Freddie Mercury, va fi prezentat cu mare pompă şi în avanpremieră marţi seară la Londra, reflectând pasiunea persistentă a publicului larg faţă de trupa Queen şi legendarul ei solist, la 27 de ani după decesul acestuia, informează AFP.



Această proiecţie va avea loc marţi seară la Wembley Arena, o sală de spectacole cu 12.500 de locuri, construită lângă celebrul stadion londonez pe care trupa Queen a susţinut un concert excepţional în cadrul unui eveniment caritabil, Live Aid, în 1985. Proiecţia este sold-out şi va începe la ora locală 17.30.



Pasiunea publicului faţă de Freddie Mercury şi influenţa trupei Queen nu au încetat să crească după moartea artistului britanic, decedat în 1991, la vârsta de 45 de ani, din cauza unei pneumonii asociată cu SIDA. De altfel, majoritatea vânzărilor de albume ale trupei a fost realizată după acea dată.



Filmul "Bohemian Rhapsody", care va fi lansat pe 2 noiembrie în America de Nord, reprezintă încununarea unui proiect cinematografic ce a început în urmă cu opt ani. Pelicula explorează identitatea complexă a artistului britanic, bisexual, incandescent pe scenă şi cu o voce puternică în faţa publicului şi personaj rezervat în viaţa privată.



Filmul celebrează şi compoziţii celebre din repertoriul trupei Queen, precum titlurile legendare "We Will Rock You", "We Are The Champions" şi, bineînţeles, "Bohemians Rhapsody", o piesă care continuă să se plaseze cu regularitate în clasamentele dedicate celor mai bune cântece rock din toate timpurile.



Actorul american de origine egipteană Rami Malek a beneficiat de recenzii elogioase din partea criticilor de specialitate pentru modul în care l-a interpretat pe Freddie Mercury de-a lungul unui parcurs sinuos, ce a prezentat drumul spre glorie al artistului britanic.



Din Zanzibar pe stadionul Wembley



Născut în 1946 într-o familie persano-indiană instalată în insula Zanzibar, Freddie Mercury, al cărui nume real a fost Farrokh Bulsara, a primit o educaţie britanică într-un pension indian. Adolescentul timid s-a mutat apoi la Londra cu familia lui, care a fugit în urma Revoluţiei din Zanzibar din 1964.



Lungmetrajul prezintă ascensiunea cântăreţului şi viaţa lui sentimentală complicată, după formarea grupului Queen şi până la participarea sa la concertul Live Aid de pe stadionul Wembley. Scurta lui prestaţie - doar 20 de minute - din acel concert umanitar a contribuit la făurirea legendei trupei britanice şi a rămas până în zilele noastre una dintre cele mai bune interpretări muzicale din istoria grupurilor rock.



În 1991, moartea lui Freddie Mercury a determinat destrămarea temporară a trupei Queen, un grup în care fiecare dintre cei patru muzicieni componenţi participa la compunerea pieselor. Basistul John Deacon şi-a încheiat cariera în 1997, în timp ce Brian May şi Roger Taylor au început, fiecare, o carieră solo.



Dorindu-şi prestigiul fostei lor formaţii, şi cu binecuvântarea lui John Deacon, cei doi muzicieni au decis să reformeze Queen, mai întâi cu Paul Rogers, fostul solist de la Free, până în 2008, apoi cu Adam Lambert, finalistul emisiunii-concurs "American Idol" din 2009. "A fost un cadou primit din cer", urma să spună, apoi, Brian May, vorbind despre colaborarea cu Adam Lambert.



"Freddie ar fi adorat asta"



Brian May şi Roger Taylor au fost vizibil seduşi de acel tânăr cântăreţ excentric, capabil să schimbe geaca de piele cu un costum leopard în timp ce dansează pe scenă şi atinge note foarte înalte. Fanii l-au adoptat şi ei pe artistul american de 36 de ani, care nu încearcă să îl imite sau să îl înlocuiască pe Freddie Mercury şi cere permisiunea publicului de a relua cântecele acestuia.



Prezentat de acum cu numele de Queen şi Adam Lambert, grupul a susţinut 52 de concerte şi Europa şi Statele Unite în 2017 şi a continuat acest turneu în Oceania în 2018, înainte de a reveni să cânte în Europa şi în Las Vegas.



Printre spectatori se află unii dintre primii fani ai trupei Queen, care l-au văzut pe Freddie Mercury pe scenă şi în timpul ultimului turneu al formaţiei britanice, susţinut în 1986, dar şi spectatori din generaţia tânără, care se declară încântaţi să asiste la un concert al grupului britanic.



"Continui să îmi spun: 'Cine ar fi putut să îşi imagineze aşa ceva?' şi 'Freddie ar fi adorat asta'", a scris Brian May pe contul lui de Instagram cu câteva zile înainte de această proiecţie a filmului. "Sper că el se află acum aici, undeva nu foarte departe, cu un zâmbet ştrengăresc pe chip", a adăugat muzicianul britanic.AGERPRES