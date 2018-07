Gloria Estefan a fost recompensată cu medalia de aur pentru arte din partea guvernului spaniol

Gloria Estefan, vedeta pop americană de origine cubaneză care a cunoscut succesul în anii '1980, a fost recompensată luni de către guvernul spaniol pentru contribuţia sa deosebită în domeniul artelor, informează Reuters.



Însoţită de soţul său, Emilio, producător muzical, cântăreaţa a primit Medalia de Aur pentru merit în domeniul artelor din partea ministrului Culturii, Jose Guirao, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la opera Teatro Real din Madrid.



Evenimentul a fost organizat în mod special pentru Estefan, care nu a putut participa la ceremonia de la începutul acestui an, când regele Felipe a înmânat medalii mai multor personalităţi.



După ceremonie, cântăreaţa, laureată a mai multor premii Grammy şi interpreta unor hituri atât în engleză, cât şi în spaniolă, a vorbit cu reporterii despre câteva dintre problemele cu care se confruntă comunitatea latină din Statele Unite, inclusiv politicile de separare a copiilor din familiile de migranţi.



''Suntem îngroziţi de modul în care au fost trataţi acei copii'', a spus Estefan într-o conferinţă de presă.



''Este un moment dificil şi cred că locuitorii Statelor Unite sunt puţin neliniştiţi. Sunt momente dificile în toată lumea'', a mai spus cântăreaţa.



Estefan a mai spus că a terminat de înregistrat un album, care va fi lansat în ianuarie.



''Am rearanjat unele dintre melodiile mele mai vechi, aşa că puteţi spune că este un fel de ''Greatest hits'', dar nu în totalitate, pentru că are şi patru piese noi''.AGERPRES