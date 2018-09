Goran Bregović  la Arenele Romane

Goran Bregović și Wedding And Funeral Orchestra vor concerta la București pe 29 septembrie la Arenele Romane în aer liber pentru a patra oara consecutiv. Goran se întoarce în România alături de orchestra sa pentru a crea un show de senzație care va purta fanii prin toate albumele și hit-urile care l-au făcut celebru. Cel mai recent album al artistului "Three Letters From Sarajevo" s-a bucurat de un real succes.