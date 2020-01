Grammy 2020: triumful lui Billie Eilish în noaptea dedicată lui Kobe Bryant

Billie Eilish, câștigătoarea a cinci Premii Grammy. Foto: EPA-EFE

Nominalizată la șase categorii, tânăra cântăreață Billie Eilish a câștigat, duminică seara, la Los Angeles, cinci premii Grammy, printre care cel pentru „albumul anului”.

La numai 18 ani, Billie Eilish a obținut, cu pop-ul ei iconoclastic, grand slam-ul Premiilor Grammy 2020, câștigând atât premiul pentru „piesa anului”, pentru Bad Guy, cât și pe cel pentru „albumul anului”. Încoronată deja cu puțin timp înainte ca fiind „ cel mai bun artist nou”, dar și autoarea „înregistrării anului” (alături de fratele ei, Finneas O’Connell), adolescenta a devenit astfel cel mai tânăr muzician care câștigă principalele patru categorii ale galei Grammy: cel mai bun artist nou, cel mai bun album, înregistrarea și piesa anului.

„Din toată inima vă spun că sunt recunoscătoare”, a spus, pe scenă, adolescenta de 18 ani care duminică seară a făcut istorie.

Billie a acaparat pur și simplu Gala Premiilor Grammy de anul acesta, obținând, de asemenea, premiul pentru „cel mai bun album vocal pop”, înclinându-se doar în fața exuberantei rapperițe Lizzo, la categoria „cea mai bună performanță pop solo” – artista cu cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy de anul acesta, la opt categorii, Lizzo a primit și premiul pentru „cel mai bun album de muzică urbană contemporană”, pentru Cuz I Love You (Deluxe).

Billie Eilish și fratele ei, Finneas O’Connell, pe scena Premiilor Grammy 2020

De asemenea, fratele lui Billie Eilish, Finneas, a obținut, duminică, premiul Grammy pentru „producătorul anului”, la categoria dedicată muzicii non-clasice.

Tânăra cu părul vopsit parțial verde, Billie Eilish a depășit staruri consacrate precum Ariana Grande, Taylor Swift, Lana Del Rey sau Lady Gaga, precum și nume mari ale momentului, precum Lizzo, Lil Nas X sau Post Malone. Artista californiană s-a numărat printre cântăreții cu cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy de anul acesta - în total, șase.

Înainte de lansarea albumului său When We Fall Asleep, Where Do We Go ? / Când adormim, unde mergem?, de primăvara trecută, Billie Eilish avea deja un mare succes pe internet pentru muzica sa pop îndrăzneață, marcată de tonuri grave de bass și amestecată cu trap și electro.

Implicată puternic în lupta împotriva încălzirii globale, Billie interzice folosirea paielor de plastic în timpul concertelor sale și își încurajează fanii să vină cu propriile lor sticle de apă reutilizabile.

Recent, Billie Eilish a fost aleasă pentru a compune muzica genericului următorului film din franciza James Bond.

Dirijorul român Cristian Măcelaru a fost distins, de asemenea, duminică seară, cu Premiul Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo”, alături de violonista scoţiană Nicola Benedetti și de Orchestra Simfonică din Philadelphia, pentru albumul Wynton Marsalis: Violin Concerto, ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis - Concertul în re major pentru vioară şi orchestră şi Suita pentru vioară - înregistrat la casa Decca.

Lizzo, artista cu cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy de anul acesta, la opt categorii

A 62-a ediţie a Premiilor Grammy, cele mai importante trofee ale industriei muzicale americane, a avut loc duminică noapte la Staples Center, în Los Angeles. S-au acordat premii la 84 de categorii, nominalizările fiind selectate din peste 20.000 de candidaturi.

Din restul palmaresului îi amintim pe Lil Nas X și Billy Ray Cyrus, la categoriile „cel mai bun videoclip” și „cel mai bun duo sau performanță pop colectivă”, pe Tyler, The Creator, cu Igor, la categoria „cel mai bun album rap”, Cage The Elephant, cu Social Cues, la categoria „cel mai bun album rock”, Anderson .Paak, pentru „cel mai bun album de R&B”, Vampire Weekend, cu Father of the Bride, la categoria „cel mai bun album de muzică alternativă” și pe Angelique Kidjo, cu Celia, pentru „cel mai bun album de world music / muzica lumii”.

„Seara aceasta este pentru Kobe”

Ediția din 2020 a Premiilor Grammy a fost marcată de moartea basketbalistului Kobe Bryant, din dimineața aceleiași zile de 26 ianuarie, într-un accident de elicopter, alături de fiica sa în vârstă de 13 ani și de alți pasageri. „Acesată seară este pentru Kobe”, a spus cântăreața Lizzo înainte de a-și începe recitalul care a deschis ediția de anul acesta a Premiilor Grammy din celebrul Staple Center din Los Angeles, același loc în care Kobe Bryant a jucat ani de zile pentru echipa Lakers. Sute de admiratori, adesea în lacrimi, s-au adunat după-amiază înafara stadionului pentru a-i aduce un omagiu legendei basketului mondial.

Artista Alicia Keys a găzduit pentru a doua oară consecutiv Gala Premiilor Grammy. Pe scenă, ea a spus: „Los Angeles, America şi întreaga lume a pierdut un erou. Noi stăm acum aici, în casă construită de Kobe Bryant, cu inimile frânte.”

Alicia Keys şi Boyz II Men au interpretat, de asemenea, piesa It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, ca un omagiu adus unui dintre cei mai mari sportivi ai lumii.

Pe lângă momentele dedicate lui Kobe Bryant, cea de-a 62-a ediție a Premiilor Grammy a comemorat, de asemenea, amintirea a două staruri ale muzicii plecate dintre noi: Prince și rapperul Nipsey Hussle. Usher a ridicat publicul în picioare, fiind ovaționat încontinuu pe tot parcursul recitalului său pentru omagiul adus lui Prince, din repertorul căruia a cântat Little Red Corvette, When Doves Cry și Kiss. El a fost însoțit pe scenă de uluitoarea FKA Twigs și de percuționista Sheila E, un om foarte apropiat lui Prince. John Legend, rapperul Meek Mill și DJ Khaled au urcat pe scenă pentru un moment în onoarea lui Nipsey Hussle, artistul ucis anul trecut la Los Angeles și care a primit două premii postume.

Anul trecut, vedeta Premiilor Grammy a fost Childish Gambino, care a primit patru trofee pentru piesa This is America.