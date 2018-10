Grupul Swedish House Mafia se va reuni şi va susţine un concert în primăvara anului 2019

Grupul Swedish House Mafia, alcătuit din trei DJ, a anunţat luni, la cinci ani după destrămarea acestui trio muzical, că se va reuni şi va reveni pe scenă cu ocazia unui concert pe care îl va susţine la Stockholm în primăvara anului 2019, informează AFP.



Grupul suedez, alcătuit din artiştii Axwell, Steve Angello şi Sebastian Ingrosso, s-a despărţit în martie 2013, la finalul unui turneu.



"Ne-am întors acasă (...) Vom începe cu Stockholm şi vom susţine un concert la Tele 2 Arena pe 4 mai 2019", a anunţat Steve Angello într-o conferinţă de presă organizată în capitala Suediei.



Foarte discret în ceea ce priveşte activităţile sale în urma reunirii, acest grup de muzică electro a precizat doar faptul că a revenit în studiourile de înregistrare şi a lăsat să se întrevadă posibilitatea de a susţine şi alte concerte.



Swedish House Mafia a avut succes pe plan internaţional în debutul anilor 2010, cu piese precum "One (Your Name)", "Save the World" (2011) şi "Don't You Worry Child!" (2012), şi a fost nominalizat de două ori la premiile Grammy la categoria "cea mai bună înregistrare dance".



Trioul suedez s-a reunit pentru o scurtă perioadă de timp, în martie 2018, cu ocazia participării sale la un festival în Statele Unite. De atunci, membrii săi au făcut de mai multe ori aluzii despre o posibilă reunire a grupului. AGERPRES