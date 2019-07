Guvernul suedez a respins acuzaţiile lui Donald Trump referitoare la cazul ASAP Rocky

Guvernul suedez a respins vineri criticile formulate de preşedintele american Donald Trump, care i-a acuzat pe oficialii de la Stockholm că nu au intervenit în favoarea rapperului american ASAP Rocky, deţinut în Suedia pentru implicarea într-o altercaţie, potrivit DPA.



"[Premierul suedez Stefan Lovfen] a precizat într-un mod foarte clar că în Suedia toate persoanele sunt egale în faţa legii şi că guvernul nu poate interveni într-o procedura juridică aflată în desfăşurare", a afirmat un purtător de cuvânt al prim-ministrului, potrivit postului de televiziune suedez SVT.



Precizarea vine după ce Trump, care săptămâna trecută a făcut personal lobby faţă de Lofven pentru a-i permite rapperului să fie eliberat pe cauţiune - demers care nu a avut însă succes - şi-a exprimat nemulţumirea pe Twitter referitor la faptul că rapperul, al cărui nume real este Rakim Mayers, a fost pus sub acuzare şi aşteaptă să fie judecat.



Trump a spus că este ''foarte dezamăgit de premierul suedez Stefan Lofven pentru că nu este în stare să acţioneze'' şi a acuzat Suedia că a dezamăgit comunitatea afro-americană din Statele Unite.



Joi, ASAP Rocky a fost pus sub acuzare de anchetatorii suedezi pentru agresiune, procesul urmând să fie judecat săptămâna viitoare.



Mayers a petrecut deja mai bine de trei săptămâni într-o închisoare suedeză în aşteptarea deciziei procurorului de a-l pune sau nu sub acuzare. Numeroase celebrităţi americane, printre care vedeta de reality-show Kim Kardashian, au făcut apel la eliberarea cântăreţului.



Rapperul a fost arestat după un incident petrecut pe 30 iunie în centrul oraşului Stockholm. Mai multe înregistrări publicate de rapper pe Instagram şi pe site-ul din domeniul entertainment-ului TMZ îl înfăţişează pe cântăreţ şi pe echipa acestuia în timp ce sunt urmăriţi de doi bărbaţi tineri cu care, ulterior, intră într-o altercaţie.

