 „Highway to Hell” blochează o autostradă. Omagiu monumental pentru trupa AC/DC

Un omagiu monumental va fi adus, în 2020, legendarei trupe rock australiene AC/CD: o porţiune de zece kilometri de autostradă va fi blocată în apropiere de oraşul Perth pentru a celebra piesa „Highway to Hell”, relatează ediţia online a ziarului spaniol ABC.

Pe 1 martie 2020, timp de opt ore, se vor bloca zece kilometri din cea mai importantă autostradă din oraşul australian Perth.

Motivul? Un festival de muzică itinerantă, organizat pe această autostradă, în care vor abunda coveruri ale unor piese din repertoriul trupei AC/DC, pentru a comemora 40 de ani de la moartea legendarului Bon Scott, primul solist al grupului australian.

Nu este vorba despre o autostradă oarecare, ci tocmai aceea care a inspirat, în 1979, unul dintre cântecele cele mai emblematice ale trupei AC/DC, „Highway to Hell”, ce îşi trage numele de la cea mai periculoasă intersecţie a acestei autostrăzi, unde şi-au pierdut viaţa foarte multe persoane.

Cum va fi marcată această comemorare? Vor defila opt camioane cu trupe, interpretând cântece ale trupei AC/DC, care se vor deplasa cu 4 km pe oră, şi vor avea opriri strategice. Traseul pe care îl vor parcuge este cel pe care obişnuia să îl parcurgă Bon Scott în tinereţe.

Pe lângă aceste concerte itinerante, festivalul include şi alte activităţi importante, însă cea mai emoţionantă va fi, cel mai probabil, o interpretare realizată de sute de oameni a cântecului „Highway to Hell”.

Festivalul doreşte să rememoreze şi videoclipul piesei „It's A Long Way To The Top”, în care AC/DC oferea „un concert itinerant”, precizează site-ul spaniol ABC.

AGERPRES