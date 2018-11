Încep înscrierile pentru selecţia naţională Eurovision 2019

Înscrierile pentru selecţia naţională Eurovision 2019 încep vineri, pe 20 decembrie urmând să fie anunţaţi semifinaliştii competiţiei.



Potrivit unui comunicat al TVR , ediţia din acest an are sloganul "Împlineşte visul!".



Compozitorii pot propune piese până pe 10 decembrie. Înscrierile se fac exclusiv online, completând formularul disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, informează organizatorii.



După încheierea perioadei de înscrieri, juriul de preselecţie va alege cel mult 24 de piese pentru selecţia naţională. Piesele care vor trece de etapa preselecţiei vor concura în semifinale, după care juriul şi telespectatorii vor califica piesele pentru finală.



În premieră, selecţia naţională va avea un juriu naţional pentru semifinale şi unul internaţional pentru finala competiţiei.



Etapa semifinalelor va avea loc pe parcursul lunilor ianuarie - februarie 2019, iar etapa finală va avea loc în luna februarie 2019, precizează organizatorii.



O altă noutate a ediţiei din acest an este modul în care telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, juriul naţional va califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una. În urma jurizării şi televotului, cel mult 12 piese vor merge în finală. În ultima fază a selecţiei naţionale, reprezentantul României va fi decis de juriul internaţional şi telespectatori, punctajul acordat de telespectatori având ponderea punctajului acordat de un jurat.



În calitate de organizator, TVR îşi rezervă opţiunea de a oferi câte un wild card în fiecare etapă a selecţiei, fără ca exercitarea acestui drept să conducă la diminuarea numărului de piese calificate prin jurizare sau, după caz, prin televot, se arată în comunicatul citat.



Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.



Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa "Toy".



Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.



Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. AGERPRES