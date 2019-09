Începe Bucharest International Dance Film Festival. 5 zile de film de dans, proiecții speciale, filme de arhivă și competiții cinematografice

Astăzi începe cea de-a cincea ediție a Bucharest International Dance Film Festival, găzduit de șase spații din Capitală. 5 zile de proiecții speciale, cine(dans)concert cu filme de arhivă, competiții de scurtmetraje și masterclass-uri cu invitați de renume.

Tema celei de-a cincea ediții a BIDFF - The Network/ Rețeaua - arată o maturizare a festivalului și marchează începutul unei noi faze de dezvoltare, atât prin integrarea în programarea oficială a filmelor din mai multe genuri, pentru diverse categorii de public, realizate de regizori de film, coregrafi, artiști vizuali, animatori și muzicieni, cât și prin inițierea unui laborator de dezvoltare de proiecte cinematografice care se află în prima fază de creație.

And Then We Danced, o co-producție Suedia-Georgia-Franța din 2019, în regia lui Levan Akin, care reprezintă totodată propunerea Suediei la Premiile Oscar, este filmul ce va deschide cea de-a cincea ediție a BIDFF și care va rula în prezența protagonistului Levan Gelbakhiani și a producătoarei Ketie Danelia.

Un portret al unei societăți conservatoare care-și îndepărtează sau ignoră cetățenii care nu urmează „tradiția”, And Then We Danced spune povestea lui Merab, un dansator care încearcă din răsputeri să se remarce în ansamblul național din care face parte și să-și croiască un viitor mai bun care să-l plaseze deasupra mediocrității și a sărăciei care-l înconjoară. And Then We Danced reprezintă debutul în lungmetraj al tânărului Levan Gelbakhiani, căruia acest rol principal (Merab) i-a adus recent premii la festivalurile de film de la Sarajevo și Odessa.

Pe lângă cele 43 de scurtmetraje, din 18 țări de pe întreg mapamondul, care au intrat în cele 3 competiții - internațională, națională și cea dedicată musicalurilor - mai pot fi urmărite în cadrul festivalului o serie de evenimente unice în peisajul cinematografic românesc:

Midnight Specials - o radiografie a filmului de dans, prezentată prin 16 producții de arhivă realizate între 1927 și 1972, într-un cine(dans)concert acompaniat de trupa Karpov not Kasparov, la Centrul Național al Dansului din București. Programul sprijinit de Conceptual Lab a fost curatoriat în parteneriat cu Arhivele Dansului: deschis pentru (re)inventar(e)! Proiectul inițiat de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti și co-finațat prin AFCN cuprinde materialele filmografice din arhiva ANF. Curatorii secțiunii sunt: Corina Cimpoieru, Arhiva CNDB, și Bogdan Movileanu, redactor ANF.

„Într-un cadru familiar - ALB \ NEGRU - Karpov not Kasparov vor comenta sonor momente de mișcare statică, transformate în dans, câte optsprezece cadre pe secundă, din diferite contexte istorice românești. Pe lângă filmul de dans Lache în harem, care o are în rolul principal pe celebra balerină Irinel Liciu, playlistul mai conține momente ca: Ecran coregrafic\ Ne-au vizitat țara\ Din toată lumea\ Culturale\ Actualitatea artistică\ Soli ai artei din țări prietene\ momente din emisiuni TV. Plus inconfundabilul tovarăș Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem, în calitate de spectator al dansului.” - Karpov not Kasparov

Love in the Age of the Virtual - 12 scurtmetraje de dans selectate de adolescenți pentru cei ce vor să descopere ce mai înseamnă iubirea în epoca virtuală, când totul se transformă în numere și biți. Selecția curatoriată de Ioana Bogdana și Eva Todică de la Super - Festival vă invită într-o lume specială, în care fiecare mișcare are un sens aparte, pe 6 septembrie, de la ora 16:00, la Cinema Muzeul Țăranului.

Corporealities - cinci filme cu cinci tipuri de limbaj fizic ce acoperă o plajă de emoții și situații care se întinde de la experiența amară a singurătății la hiperactivitatea din jungla modernă a finanțelor, de la relațiile de familie și între generații la comunitățile post-internet. Evenimentul realizat cu susținerea CINEDANS și curatoriat de Bucharest International Experimental Film Festival are loc pe 7 septembrie de la ora 20:00 la Centrul Național al Dansului București.



Cele mai bune filme din cadrul Festivalului de Film de Dans FIVER rulează pe 7 septembrie, de la ora 16:00, la LINOTIP - Centru independent coregrafic. Curatoriată de Samuel Retortillo, directorul FIVER, selecția este o prezentare a operelor cinematografice în care mișcarea este piatra de temelie a operelor dramaturgice. Un eveniment prezentat de Institutului Cervantes din București.



3 masterclass-uri deschise publicului în cadrul E X P A N D - laboratorul de dezvoltare de proiecte cinematografice:



Lecture Andy Wood , unul dintre cei mai renumiți creatori de film de dans, recunoscut pentru estetica sa minimală și arhitecturală - joi, 5 septembrie, ora 15.00, la Apollo111 Teatrul

Lecture Claudia Kappenberg, artistă activă în spectacole și media - sâmbătă, 7 septembrie, ora 10.00 la Apollo111 Teatrul

Masterclass Peter Schneider, producător de teatru și film american, primul președinte al Studiourilor Walt Disney (1985 - 1999) - duminică, 8 septembrie, ora 11.00, la Apollo111 Teatrul.

Festivalul se încheie cu proiecția filmului documentar Maguy Marin: L'urgence d'Agir în regia lui David Mambouch care prezintă viața lui Maguy Marin - unul dintre cei mai importanți coregrafi de pe scena mondială.

Evenimentele se vor desfășura la Institutul Francez - Cinema Elvira Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Fabrica Gastropub, LINOTIP - Centru Independent Coregrafic, Apollo 111 și Centrul Național al Dansului București.

Cea de-a cincea ediţie a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc în perioada 4 - 8 septembrie, în șase locații din București.