Începe Sibiu Opera Festival. Peste 400 de artiști lirici prezenți la Sibiu

Filarmonica de Stat Sibiu organizează în perioada 17-26 septembrie cea de-a XVIII-a ediție a proiectului Sibiu Opera Festival. Opt evenimente sunt programate în această perioadă, pe scenele din Sibiu urmând să urce peste 400 de artiști lirici. Primul spectacol – opera ”Bal mascat” de Giuseppe Verdi, îi aduce în fața publicului pe membrii Operei Naționale Române din Timișoara, astăzi cu începere de la ora 19, la Centrul Cultural ”Ion Besoiu”. Evenimentul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu. Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Peste 400 de artiști vor fi implicați în ediția din acest an a proiectului Sibiu Opera Festival. Pe scenele din Sibiu vor urca muzicieni din Spania, Olanda, Ucraina și România la care se adaugă participanții la Concursul de Canto ”Vox Artis” care reunește, la fiecare ediție, tineri interpreți de canto de pe întreg mapamondul.

Primul spectacol va avea loc în această seară, cu începere de la ora 19, la Centrul Cultural ”Ion Besoiu” și va fi prezentat de Opera Națională Română din Timișoara. ”Un Ballo in maschera” (Bal mascat) este cea de-a douăzeci și doua creație a lui Giuseppe Verdi, recunoscută pentru parcursul fascinant, începând cu impactul culminant al premierei sale mondiale din anul 1859 și până în prezent, când ține în continuare capetele de afiș ale Operelor din întreaga lume. Capodopera verdiană a cunoscut prima rază a reflectoarelor pe scena Teatrului Apollo din Roma, devenind celebră nu doar pentru calitățile sale componistice deosebite, ci și datorită libretului controversat, ce are la bază povestea tragică a Regelui Gustav III al Suediei, fapt care a atras de altfel cenzura operei pentru o lungă perioadă.Transpunerea în libret a adevărului istoric îi are ca eroi pe Riccardo, contele de Warwick, bunul și fidelul său prieten Renato și Amelia, soția celui din urmă, prinsă între iubirile celor doi bărbați. Opera impresionează printr-o poveste medievală plină de pasiune și intrigi, în care onoarea și prietenia sunt lucruri sfinte, triunghiurile amoroase sunt cele mai dureroase tabuuri, iar trădarea, cu sau fără mască, se plătește scump.

Sibiu Opera Festival va continua cu probele concursului de canto ”Vox Artis”, competiție realizată în colaborare cu ”Viena Opera Company” din Austria.

Din programul ”Sibiu Opera Festival” nu vor lipsi nici anul acesta spectacolele pentru copii, concertele vocal-simfonice sau mini-recitalurile de arii din opere realizate în spații neconvenționale.