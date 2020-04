“Îndură-Te Doamne de mine, pentru lacrimile mele” Mesajul artistei Rodica Vică și al ansamblului Musica Ricercata pentru Săptămâna Patimilor

În perioada dinaintea Sărbătorilor Pascale artista Rodica Vică și instrumentiști de pretutindeni ai orchestrei Musica Ricercata, s-au reunit on-line pentru a vă transmite, prin intermediul muzicii lui Bach, un mesaj de iubire, pace și solidaritate. Astfel, piesa Erbarme dich, mein Gott / Îndură-Te Doamne de mine, pentru lacrimile mele din oratoriul Patimile după Matei trasmite un mesaj dedicat tuturor celor care sunt în suferință și celor care luptă pentru noi. Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură sprijină inițiativele tinerilor muzicieni din întreaga lume și vă invită să vizualizați momentul muzical aici:

https://bit.ly/2VdhBqU

Această inițiativă face parte din “Better Together Global Orchestras Network”, proiect mondial care scoate in evidență cele mai înalte valori care definesc umanitatea: iubirea, prietenia, creativitatea, solidaritatea și unitatea. Din acest proiect fac parte Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, Musica Ricercata, Orchestra de Tineret a Canadei, Orchestra de Tineret a Rusiei, Orchestra Națională de Tineret din Singapore, Orchestrele de Tineret Melbourne, Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, Filarmonica din Macedonia de Nord, Corul de Copii al Orchestrei Radio din România și Corul Filarmonicii de Stat "Transilvania. Better Together Global Orchestras Network s-a lansat în cursul lunii martie 2020 în perioada de auto-izolare când a reunit 140 de muzicieni din 30 de țări de pe 6 continente, pentru a înregistra “Oda bucuriei” de Ludwig van Beethoven.

Rodica Vică este solist invitat al multor opere și filarmonici atât din România, cât și din străinătate. Soprana debutează pe scena Operei bucureștene la numai 24 de ani, urmând mai apoi să colaboreze permanent cu această instituție, interpretând roluri principale în opere din repertoriul universal. Soprana este câștigatoarea a numeroase premii la concursuri naționale si internaționale: Premiul I la Concursul Internaţional de muzica barocă „La Stravaganza” Cluj- Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai Buna Interpretare Muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreţi. Site: www.rodicavica.com

Musica Ricercata s-a născut în anul 2017, când un grup de muzicieni din întreaga țară au aruncat o privire lungă asupra peisajului muzical din regiune și au decis să ofere o nouă abordare, nu numai în ceea ce privește repertoriul, ci și interpretarea muzicii. De la înființare, Gabriel Bebeșelea a asigurat conducerea artistică și tehnică a ansamblului, adunând cei mai valoroși instrumentiști și creând programe muzicale diverse și captivante, care se întind de la epoca barocă, la cea clasică, romantică și modernă. Site: www.musica-ricercata.com