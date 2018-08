După „Nota de plată”, INNA și The Motans s-au reunit pentru o nouă colaborare: piesa „Pentru că”. Cu peste 11 milioane de vizualizări pe YouTube, single-ul a fost intens difuzat de radiourile din România, ajungând piesa numărul 1, conform Mediaforest, un veritabil hit de vară!

INNA feat. The Motans – Pentru că

INNA feat. The Motans - Pentru Ca

„Mă bucur că piesa „Pentru că” a fost atât de bine primită de publicul din România, este sinceră, de suflet, cu un mesaj în care ne regăsim cu toții. Mulțumim radiourilor pentru susținere și lui Motanu’ (The Motans – Denis) pentru această colaborare. La mai multe, cel puțin la fel de succes” , a spus INNA.

Single-ul anterior al INNEI cu The Motans, „Nota de plată”, are aproape 20 de milioane de vizualizări.

The Motans feat INNA - Nota de plată

The Motans feat. INNA - Nota de Plata

În plus, single-ul lui The Motans, „Jackpot”, a fost difuzat în rotație pe

radiourile și televiziunile muzicale de specialitate, ocupând locul 1, și are peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube.

The Motans - Jackpot

The Motans - Jackpot

INNA a lansat la finalul anului trecut albumul „Nirvana” pe care este inclus single-ul cu același nume, dar și „Ruleta”, ”Gimme Gimme”, „Nota de plată” cu The Motans, precum și piese noi: “Don’t Mind”, “Dream About the Ocean” sau “My Dreams”.

INNA – Nirvana

INNA - Nirvana

INNA – Ruleta

INNA - Ruleta (feat. Erik)

Albumul „Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participând Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hiturilor artistei), David Ciente, Thomas Troelsen, Alex Cotoi, Vlad Lucan în cadrul unor sesiuni care au avut loc în studiourile Global Records.

Până acum, INNA a lansat albumul “Hot”, “I Am The Club Rocker”, “Party Never Ends” și “INNA”, precum și EP-ul “Summer Days”. În toamna acestui an, INNA va lansa un nou album, compus integral de artistă care se numește “Yo”.

„My Gorgeous Drama Queens” este primul album al trupei The Motans și a fost lansat pe 7 martie anul acesta. Printre piesele incluse pe album se numără „August”, „Nota de plată”, „Versus”, „Drama Queen”, „Friend Zone”, „1000RPM”, dar și „Weekend”, lansată împreună cu Delia care a devenit piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizări, potrivit Mediaforest.

În această perioadă, INNA are concerte în Europa, Turcia, tocmai a susținut un concert în Mexic (San Luis Potosi) și se pregătește de un turneu în Canada și Statele Unite ale Americii.

Pentru The Motans, se anunță o toamnă plină, cu multe evenimente, dar și multe piese compuse de Denis pe care urmează să le lanseze.