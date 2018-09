Iubitorii muzicii soul și-au luat rămas bun de la Aretha Franklin

Viaţa şi personalitatea Arethei Franklin au fost sărbătorite cu fast, vineri, în cadrul unor funeralii care au durat mai mult de 8 ore şi la care au participat numeroase personalităţi, informează DPA.



Artişti legendari ale căror cariere s-au împletit în jurul casei de discuri Motown, dar şi artişti aflaţi abia la început de drum, au participat la ceremonia funebră desfăşurată la biserica Greater Grace Temple din oraşul de origine al Arethei Franklin, Detroit.



Melodiile gospel şi soul, interpretate de Stevie Wonder, Faith Hill, Chaka Khan şi Gladys Knight, care au cântat în onoarea celei ce a fost supranumită "Regina muzicii sould", au ridicat publicul în picioare.



Ariana Grande a interpretat una dintre melodiile celebre lansate de Aretha Franklin, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".



Fostul preşedinte american Bill Clinton s-a declarat un fan înfocat al Arethei Franklin şi, în alocuţiunea sa, a vorbit despre modul în care muzica artistei laureate a 18 premii Grammy a trecut testul timpului, fiind la fel de relevantă azi, pe telefoanele mobile, cum era în urmă cu 50 de ani pe discuri de vinil sau pe banda de magnetofon.



Cei care au vorbit în memoria reginei soul au invocat atât cariera sa muzicală cât şi faptul că a reprezentat un simbol feminist şi al luptei pentru drepturi civile pentru afroamericani.



Rămăşiţele sale pământeşti au fost aduse la biserică într-o limuzină Cadillac LaSalle din 1940 - aceaşi maşină în care au fost transportaţi pe ultimul drum tatăl cântăreţei şi activista pentru drepturile afroamericanilor Rosa Parks.



Numeroase automobile Cadillac vopsite în roz - trimitere la "Freeway of Love", un cântec interpretat de Aretha Franklin despre Detroit, ale cărui versuri vorbesc despre acel tip de automobil - au fost parcate în faţa bisericii şi vor urma apoi cortegiul funerar până la cimitirul în care diva soul va fi înhumată.



Pentru serviciul funebru, Aretha Franklin a fost îmbrăcată cu o rochie aurie, strălucitoare şi cu pantofi aurii Christian Louboutin. Aceste funeralii au marcat încheierea unei săptămâni dedicate vieţii şi muzicii reginei soul, celebră pentru piese precum "Respect" sau "I Say a Little Prayer".



Aretha Franklin va fi înhumată la Woodlawn Cemetery, alături de tatăl său, trei fraţi şi un nepot. Corpul ei va fi pus într-un sicriu din bronz masiv placat cu aur de 24 de carate, similar celor în care au fost îngropaţi Michael Jackson şi James Brown.



Aretha Franklin a murit la vârsta de 76 de ani pe 16 august din cauza unui cancer pancreatic.

